Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью со сборной Гондураса

Первый из трех запланированных товарищеских поединков национальная сборная провела накануне в Австрии. Подопечные Бернда Штанге встречались с командой Гондураса, участником предстоящего чемпионата мира.

Представители экзотической латиноамериканской страны открыли счет на 24 минуте. Хулио Сезар Ди Лион эффектным ударом со штрафного поразил угол белорусских ворот. Отыграться нашим удалось только после перерыва. Навес Сергея Кисляка с правого фланга головой замкнул Антон Путило. Спустя еще 4 минуты полузащитник минского «Динамо» оформил дубль и вывел белорусов вперед. Однако удержать преимущество команде Бернда Штанге не удалось. На 71-м обороте минутной стрелки Джорджи Велком ударом головой восстановил равновесие, установив окончательный счет в матче – 2:2.

Следующий поединок национальная команда Беларуси проведет в воскресенье против сборной Южной Kореи, а в среду на столичном стадионе Динамо белорусы померятся силами со шведами.

Ну а 29 мая в Жодино молодежная сборная Беларуси сыграет в товарищеском матче против сверстников из Румынии. Начало игры в 18.00.