Сборная Беларуси по футболу сыграла в Грузии вничью 2:2

Новости Беларуси. Наша сборная завершила очередной неудачный год. В Грузии команда под управлением Игоря Криушенко сыграла вничью с хозяевами поля – 2:2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У наших футболистов голы на счету Игоря Стасевича и Павла Нехайчика.

Напоминаем, в минувшем календарном году сборная Беларуси провела 11 матчей, в которых одержала всего две победы. В игре отборочного турнира к чемпионату мира парни Игоря Криушенко одолели болгар, а в товарищеской встрече были повержены новозеландцы.