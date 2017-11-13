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Сборная Беларуси по футболу сыграла в Грузии вничью 2:2

13 ноября 2017 19:29
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Новости Беларуси. Наша сборная завершила очередной неудачный год. В Грузии команда под управлением Игоря Криушенко сыграла вничью с хозяевами поля – 2:2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У наших футболистов голы на счету Игоря Стасевича и Павла Нехайчика.

Напоминаем, в минувшем календарном году сборная Беларуси провела 11 матчей, в которых одержала всего две победы. В игре отборочного турнира к чемпионату мира парни Игоря Криушенко одолели болгар, а в товарищеской встрече были повержены новозеландцы.

Сборная Беларуси по футболу сыграла в Грузии вничью 2:2-1

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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