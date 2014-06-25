Сборная Беларуси по дзюдо во главе с серебряным призером венгерского Гран-при Дмитрием Шершанем готовится к чемпионату мира

Новости Беларуси. Белорусские дзюдоисты от турнира к турниру собирают лицензионные очки на Олимпийские игры-2016. Дмитрий Шершань на втором форуме кряду радует своими результатами. На этапе Гран-при в Венгрии белорус вместе с «серебром» положил в очковую копилку 180 баллов.

Каноны дзюдо изучают с самого детства, а после шлифуют и отрабатывают снова и снова. Нет предела профессионализма.

Натик Багиров, главный тренер сборной Беларуси по дзюдо:

Основы нашего вида спорта: умение двигаться, умение работать на захватах, срывать, выбирать свои захваты, отрываться от неудобного захвата. Умение делать броски вперед, назад. Умение броски делать в одну сторону, например. И, само собой, уметь атаковать в другую сторону.

Дмитрий Шершань выступает в весовой категории до 66 кг. Ни для кого не секрет, что в этом весе в мире хватает дзюдоистов, которые хотят захватить пальму первенства.

Чтобы дойти до финала, спортсменам приходится проводить от 5 до 7 поединков.

Будапешт не стал исключением. Дима «на ура» прошел 4 встречи, а в финале проиграл японцу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Шершань, серебряный призер этапа Гран-при по дзюдо:

Как вы знаете, это одни из самых сильных борцов на планете, родоначальники этого вида спорта. У них своя своеобразная манера борьбы. Я с азиатами проводил очень мало схваток. Не знал, что от него ожидать. Наверное, это и стало причиной проигрыша.

И сказать, что наш парень не имеет в своем арсенале волшебных приемов нельзя. Только эти чего стоят.

Натик Багиров, главный тренер сборной Беларуси по дзюдо:

У Дмитрия один из любимых бросков – это бросок через бедро. Это тот бросок, которым он сильнейших борцов мира бросает. Этот бросок неоднократно спасал его и нашу команду в самые тяжелые моменты.

12 белорусских дзюдоистов уже имеют олимпийские очки. Разница в количестве баллов. Дмитрий пока лидирует. Впереди еще один лицензионный турнир, а потом – чемпионат мира, где надо бороться только за медали.

Натик Багиров, главный тренер сборной Беларуси по дзюдо:

Обо всех все знаю, по соревнованиям вижу. Поэтому для нас важно и выигрывать, и зарабатывать лицензионные очки, и делать себе имя, чтобы все знали, насколько мы сильны, и боялись нас.

В современной борьбе очень важен психологический настрой спортсмена. В национальной команде по дзюдо с индивидуальным подходом все в порядке. Остается пожелать ребятам удачи. «Без нее тоже никак», – скажем вам любой профессионал.