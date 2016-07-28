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Рио-2016. Билборды в поддержку белорусской олимпийской сборной появились в Минске

28 июля 2016 17:33
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Новости Беларуси. Билборды и плакаты в поддержку белорусских спортсменов украсили улицы столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проект «Быць разам з алімпійскай камандай»  призван прославлять отечественный спорт и лучших его представителей, поднять боевой дух болельщиков и напомнить о главных играх четырехлетия, в которых принимают участие и белорусские олимпийцы.

Яркие краски, государственная символика, победные улыбки, торжественность момента – хороший стимул гордиться и болеть за своих!

Галина Занкевич, начальник отдела по размещению рекламы ГП «Минскреклама»:
Мы видим белорусский язык, орнамент, нашу гордость Беларуси. Поэтому, я думаю, каждый проходящий будет причастен к нашему общему большому делу – победе Беларуси в Олимпиаде.

# Олимпиада 2016 # Галина Занкевич

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