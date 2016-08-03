Рио-2016. Белорусский флаг торжественно поднят в олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро

Новости Беларуси. Белорусский флаг торжественно поднят в олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро. Эта церемония традиционно предшествует официальному открытию Олимпиады. В ней приняли участие представители наших команд по баскетболу, настольному теннису, академической гребле и боксу.

Кстати, в Рио церемония проводится по определенному протоколу и длится около 30 минут, собирает одновременно Олимпийские команды с разных континентов. Шеф нашей миссии преподнес подарок мэру олимпийской деревни – набор значков с пиктограммами тех видов спорта, в которых наших спортсмены завоевали лицензии. В ответ белорусской олимпийской команде передали памятный логотип Игр.

В составе белорусской команды на Олимпиаде-2016 выступят 124 атлета, которые будут бороться за награды в 24 видах спорта. Всего же в Рио ждут более 10,5 тысяч спортсменов из 207 стран мира, что является рекордным за все время проведения Олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.