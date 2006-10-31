Команда белорусских спасателей отправляется в Иран

В Тегеране стартует третий чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, который продлится до 6 ноября. В течение 10 дней белорусские спортсмены интенсивно тренировались и проходили акклиматизацию. До этого они приняли участие в республиканских и международных соревнованиях. В ходе проведения учебно-тренировочных сборов определился окончательный состав команды. Право защищать честь страны заслужили 13 спортсменов. Белорусская сборная МЧС - один из признанных международных лидеров в этом виде спорта. Команда дважды становилась чемпионом мира, а также золотым и серебряным призером чемпионатов Европы.