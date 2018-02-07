Прыжки на лыжах с трамплина. Правила

На Олимпиаде в Сочи в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина впервые будут участвовать женщины.



В программу Олимпийских игр входят четыре вида соревнований: личное первенство на среднем трамплине среди мужчин и среди женщин, личное первенство на большом трамплине среди мужчин и командные соревнования среди мужчин. Всего разыгрывается 4 комплекта наград.



Личное первенство на среднем трамплине – соревнование, в котором спортсмены прыгают с трамплина мощностью HS 105 м (HS = Hill Size, то есть «размер трамплина»). Длина прыжка, таким образом, может достигать 105 метров. Спортсмены выполняют два прыжка, во втором прыжке соревнуются спортсмены, показавшие лучшие результаты в первом прыжке. По итогам соревнований определяется победитель, набравший максимальный балл.



Личное первенство на большом трамплине – соревнование, в котором спортсмены прыгают с трамплина мощностью 140 м. Длина прыжка может достигать 140 метров или немного более. Структура соревнования и отбор победителей в этом виде такие же, как и на среднем трамплине.

Командные соревнования проходят на большом трамплине мощностью HS 140 м. Команды состоят из четырех человек. В финал выходят 8 команд, получивших самые высокие оценки по итогам первого прыжка. Победителем соревнования становится команда, набравшая максимальное количество баллов за все прыжки.