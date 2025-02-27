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Президент МОК Томас Бах уходит в отставку

27 февраля 2025 06:50
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Международный олимпийский комитет принят отставку Томаса Баха, информирует пресс-служба МОК.

71-летний Бах трудился в организации тридцать четыре года, из которых двенадцать занимал пост руководителя МОК. Сообщается, что решение вступит в силу после 23 июня текущего года, когда будут переданы полномочия новому главе Международного олимпийского комитета.

Томас Бах заявил, что не планирует переизбираться на новый срок еще в августе 2024 года. Выборы нового руководителя организации запланированы на март текущего года.

# Томас Бах

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