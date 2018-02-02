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Пресс-секретарь НОК РБ о нахождении в Пхёнчхане: «Организация на высоком уровне. Встречают гостей Олимпиады дружелюбно»

02 февраля 2018 20:35
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Новости Беларуси. Официальная церемония поднятия белорусского флага в олимпийской деревне состоится 7 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пресс-секретарь НОК РБ о нахождении в Пхёнчхане: «Организация на высоком уровне. Встречают гостей Олимпиады дружелюбно»-1

В В этот же день начнёт работу и обновленный сайт Национального олимпийского комитета. Сражаться за медали наши спортсмены будут в шести дисциплинах.

Пресс-секретарь НОК РБ о нахождении в Пхёнчхане: «Организация на высоком уровне. Встречают гостей Олимпиады дружелюбно»-3

Это биатлон, лыжные гонки, фристайл, конькобежный и горнолыжный спорт, а также шорт-трек. Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.

Пресс-секретарь НОК РБ о нахождении в Пхёнчхане: «Организация на высоком уровне. Встречают гостей Олимпиады дружелюбно»-5

Виктория Меннанова, начальник отдела информации – пресс-секретарь НОК Республики Беларусь:
Места для проживания очень достойные, организация на высоком уровне. Встречают гостей Олимпиады дружелюбно, 3 февраля мы планируем посетить спортивные объекты, а спортсмены приступят к тренировочному процессу.  

Пресс-секретарь НОК РБ о нахождении в Пхёнчхане: «Организация на высоком уровне. Встречают гостей Олимпиады дружелюбно»-7

Пресс-секретарь НОК РБ о нахождении в Пхёнчхане: «Организация на высоком уровне. Встречают гостей Олимпиады дружелюбно»-9

# Фотофакт # Виктория Меннанова # Зимняя Олимпиада – 2018

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