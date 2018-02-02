Пресс-секретарь НОК РБ о нахождении в Пхёнчхане: «Организация на высоком уровне. Встречают гостей Олимпиады дружелюбно»

Новости Беларуси. Официальная церемония поднятия белорусского флага в олимпийской деревне состоится 7 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В В этот же день начнёт работу и обновленный сайт Национального олимпийского комитета. Сражаться за медали наши спортсмены будут в шести дисциплинах.

Это биатлон, лыжные гонки, фристайл, конькобежный и горнолыжный спорт, а также шорт-трек. Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.