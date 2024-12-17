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Появились заявочные листы квалификации первого в сезоне турнира серии «Большого шлема»

17 декабря 2024 20:05
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Появились заявочные листы квалификации первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» – открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Появились заявочные листы квалификации первого в сезоне турнира серии «Большого шлема»-1

В женском одиночном разряде в квалификацию по рейтингу прошли две белоруски – 144-я ракетка мира Александра Саснович и Алена Фалей, занимающая 209-е место в топе WTA. Еще одна отечественная спортсменка – Ирина Шиманович – числится 19-й в списке альтернативных игроков. Напомним, посев основы возглавила первая ракетка мира из Беларуси и действующий обладатель трофея – Арина Соболенко. Также под 20 номером заявлена еще одна наша теннисистка – Виктория Азаренко. Напомним, турнир пройдет во второй половине января 2025 года.

# Теннис # Виктория Азаренко

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