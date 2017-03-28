Прямой эфир

После разгрома от шведов сборная Беларуси по футболу 28 марта проведет товарищеский матч с Македонией

28 марта 2017 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу 28 марта проведет товарищескую игру с командой Македонии. Для Игоря Криушенко матч важнейший: не так давно «белокрылые» крупно уступили шведам в квалификационном матче чемпионата мира, реабилитироваться для команды сейчас жизненно необходимо.

Белорусам придется справиться без защитника Игоря Шитова, который получил небольшое повреждение. Также не сыграет с македонцами Сергей Черник. По просьбе французского «Нанси» он отправлен в расположение клуба.

Узнать, удастся ли Игорю Криушенко хоть немного реабилитироваться за разгром в Швеции, можно 28 марта в 19.00, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Танцевальный конкурс «World Open-2017» собрал в Минске лучшие пары мира и Европы
28 марта 2017 05:52

Танцевальный конкурс «World Open-2017» собрал в Минске лучшие пары мира и Европы

ХК «Неман» увеличил отрыв от «Юности» в финальной серии чемпионата Беларуси
28 марта 2017 05:47

ХК «Неман» увеличил отрыв от «Юности» в финальной серии чемпионата Беларуси

Сборная Беларуси по футболу в выездном отборочном матче ЧМ-2018 разгромно проиграла Швеции
26 марта 2017 13:48

Сборная Беларуси по футболу в выездном отборочном матче ЧМ-2018 разгромно проиграла Швеции