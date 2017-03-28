После разгрома от шведов сборная Беларуси по футболу 28 марта проведет товарищеский матч с Македонией

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу 28 марта проведет товарищескую игру с командой Македонии. Для Игоря Криушенко матч важнейший: не так давно «белокрылые» крупно уступили шведам в квалификационном матче чемпионата мира, реабилитироваться для команды сейчас жизненно необходимо.

Белорусам придется справиться без защитника Игоря Шитова, который получил небольшое повреждение. Также не сыграет с македонцами Сергей Черник. По просьбе французского «Нанси» он отправлен в расположение клуба.

Узнать, удастся ли Игорю Криушенко хоть немного реабилитироваться за разгром в Швеции, можно 28 марта в 19.00, сообщили в программе «СТВ-Спорт».