Пляжный волейбол. Кто представит Беларусь на II Играх стран СНГ и где наши главные конкуренты?

Новости Беларуси. До главного мультиспортивного форума лета, II Игр стран СНГ, которые пройдут в августе в Беларуси, рукой подать. Стартовая линия уже маячит в обозримом будущем. А потому подготовительные мероприятия и у спортсменов, и у организаторов не прекращаются ни на минуту. На этой неделе начались тестовые турниры. Название говорящее – устроители хотят проверить работоспособность систем. Начиная от проживания атлетов и заканчивая церемонией награждения. Например, в Молодечно собрались пляжные волейболисты. Они спорили за награды второго этапа чемпионата страны. Впрочем, нас больше интересовала молодежь. Те, кто в начале августа будет защищать цвета Беларуси на Играх. На что способны повелители волейбола на песке, узнавал Сергей Тулупов.

Молодечно на спортивной карте Беларуси – город вовсе не новый. В основном он известен хоккейным болельщикам. Здесь базируется «Динамо». Но не КХЛовское, а которое играет в Экстралиге. Однако город может похвастаться и другим спортивным объектом. А именно кортами для пляжного волейбола. Это, между прочим, олимпийский вид спорта. И до недавнего времени молодечненская площадка считалась чуть ли не лучшей в стране. Развернуться здесь есть где. Образно говоря, всю зону можно разделить на две части. На главной, исходя из необходимости, размещается одна или две площадки. Естественно, места для зрителей предусмотрены. Есть еще разминочные корты. Которые, впрочем, вполне себе играбельные. Здесь даже проводились матчи чемпионата страны. К слову, во второй тур национального первенства заявились 30 мужских пар и 19 женских. Были среди них и будущие участники II Игр стран СНГ. На данный момент доподлинно известно, что наша страна будет представлена одной мужской и одной женской командами. Но решение вовсе не окончательное. Вполне возможно, что количество квот будет увеличено. И белорусы выставят по два тандема. В женском турнире главная ставка сделана на Ольгу Абраменко и Надежду Тишкову.

Олег Абраменко, старший тренер женской национальной команды по пляжному волейболу:

Девчонки молодые у нас. 7-8-й год рождения. Первый этап выиграли. Я надеюсь, что мы покажем хороший результат.

То есть это сильнейший тандем Беларуси. Пусть и с определенными огрехами в действиях. Олег Абраменко:

Девочки молодые, 2007-2008 годы рождения, еще впереди очень много работы. На данном этапе то, что мы нарабатывали, у них получилось. Основными конкурентками на предстоящих играх видятся, конечно, россиянки. У них и выбор спортсменок побольше. И условия для тренировок – круглогодичные. Но даже несмотря на, казалось бы, проигрышную ситуацию, никто сдаваться не намерен. Олег Абраменко:

Конечно, со всеми можно играть, тем более это не взрослые, это молодежь. Всегда конкурировали с ними на нормальном уровне. Я надеюсь, что получится.

В мужском турнире путевку на Игры застолбили Владимир Галота и Дмитрий Майоренко. Да, они вовсе не первые номера страны. Но Александр Дедков и Павел Петрушко не проходят по возрастному цензу. Однако свою лепту в подготовку нашего тандема лидеры внесут.