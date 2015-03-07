Плей-офф чемпионата Беларуси по волейболу: «Строитель» обыграл «Марко» со счетом 3:0

Новости Беларуси. Матчи плей-офф чемпионата Беларуси вклинились в календарь «Строителя» как раз между двумя важными поединками европейского Кубка вызова. Первую игру этого турнира столичный коллектив проиграл, поэтому матчи с «Марко» команда играла с тем расчетом, чтобы в среду быть полностью готовым к ответной еврокубковой встрече.

А в чемпионате Беларуси первый поединок в серии оказался однообразным в плане счета. Все три сета закончились с одинаковыми цифрами на табло: 25:20. Итогом игры стал счет 3:0 в пользу «Строителя». Этот матч, по сути, показал разницу в классе между командами и превратил ответную игру в простую формальность.

Второй поединок команды начинали в 10 утра, но «Строитель» с первых минут заставил противника проснуться и подпортил гостям субботнее утро, выиграв первую партию со счетом 25:12. Несмотря на то, что многие лидеры столичного клуба остались в запасе, команда выглядела уверенно и по-взрослому спокойно. Стоит отдать должное и гостям. Несмотря на две неудачные партии, игроки «Марко» не сдавались и на финише игры навязали хозяевам борьбу. Все-таки разница в классе была очевидна. Результат оказался предсказуемым — 3:0 в пользу «Строителя», сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ