Первый матч женского чемпионата Беларуси по волейболу: как это было – большой репортаж
Новости Беларуси. Матч между первым и дублирующим составами клуба «Минчанка» положил 12 октября начало женскому чемпионату страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Домашний зал «Минчанки» обычно собирает куда больше зрителей, и здесь куда более шумно. Но 16:00 рабочего вечера сделали дело: междусобойчик основной и резервной команд «Минчанки» прошел в режиме спарринга, да и результат изначально был предопределен. На лице рулевого действующих чемпионок Беларуси вместо напряжения скользила улыбка, девушки, разминаясь в стороне, успевали переброситься шутками – в этом матче им ничего не грозило.
Легкая победа 3:0.
А вот уже через пять дней «Минчанке» будет куда сложнее – в лиге чемпионов ждет матч против французского клуба «Ле Канне». Главком «минчанок» уверен: учитывая межсезонные кадровые усиления команды, если девушкам удастся показать в лиге свою игру, белорусского полпреда ждет дальний турнирный путь. Недавние победные спарринги с российским клубом «Ленинградка» показали потенциал клуба.
Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:
То, что я везде твержу, что мы должны играть в российской лиге, это еще раз подтвердило. Потому что мы с «Лениградкой» обыграли их основной состав 3:2 и 3:1. И я считаю, что наша команда такого уровня, что мы не затерялись бы в высшей лиге России.
Пока же «Минчанке» придется повариться в родном чемпионате. Шесть команд на первом этапе проведут двухкруговой турнир с разъездами в формате спаренных матчей. Очевидно, главным конкурентом снова выступит «Жемчужина Полесья». Но сейчас мысли «минчанок» лишь о лиге чемпионов, и каждый внутренний поединок – проверка сил.
Семь человек из состава столичной дружины после игр в сборной прибыли в расположение клуба лишь 10 дней назад, так что о сыгранности говорить еще рано. На что сейчас способна команда, покажут лигочемпионские сражения.
А еще раз проверить себя «минчанки» смогут в повторном сражении против дублирующей команды 13 октября.