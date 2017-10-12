Первый матч женского чемпионата Беларуси по волейболу: как это было – большой репортаж

Домашний зал «Минчанки» обычно собирает куда больше зрителей, и здесь куда более шумно. Но 16:00 рабочего вечера сделали дело: междусобойчик основной и резервной команд «Минчанки» прошел в режиме спарринга, да и результат изначально был предопределен. На лице рулевого действующих чемпионок Беларуси вместо напряжения скользила улыбка, девушки, разминаясь в стороне, успевали переброситься шутками – в этом матче им ничего не грозило.

А вот уже через пять дней «Минчанке» будет куда сложнее – в лиге чемпионов ждет матч против французского клуба «Ле Канне». Главком «минчанок» уверен: учитывая межсезонные кадровые усиления команды, если девушкам удастся показать в лиге свою игру, белорусского полпреда ждет дальний турнирный путь. Недавние победные спарринги с российским клубом «Ленинградка» показали потенциал клуба.

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:

То, что я везде твержу, что мы должны играть в российской лиге, это еще раз подтвердило. Потому что мы с «Лениградкой» обыграли их основной состав 3:2 и 3:1. И я считаю, что наша команда такого уровня, что мы не затерялись бы в высшей лиге России.

Пока же «Минчанке» придется повариться в родном чемпионате. Шесть команд на первом этапе проведут двухкруговой турнир с разъездами в формате спаренных матчей. Очевидно, главным конкурентом снова выступит «Жемчужина Полесья». Но сейчас мысли «минчанок» лишь о лиге чемпионов, и каждый внутренний поединок – проверка сил.