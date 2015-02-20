Первое золото: белоруска Дарья Блашко выиграла спринтерскую гонку на Чемпионате мира по биатлону в Минске

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниорок. 20 февраля на старт вышли девушки, чтобы выявить сильнейшую в спринтерской гонке на 6 км.

Среди стартовавших были и четыре представительницы Беларуси. И именно наша соотечественница Дарья Блашко финишировала первой. Время победительницы – 16 минут 26,4 секунды. Всю дистанцию она прошла без промахов.

С отставание от победительницы в 5,5 секунд финишную черту пересекла Юлия Швайгер из Австрии. «Бронза» у норвежки Ингрид-Ландмарк Тандреволд.

Также стоит отметить, что в шестерке сильнейших оказались еще две представительницы Беларуси.

Динара Алимбекова при безупречной стрельбе заняла четвертое место, не дотянув около 5 секунд до «бронзы». Анна Сола с одним промахом разделила пятое место с россиянкой Елизаветой Каплиной.

Четвертая представительница Беларуси Кристина Мазурина с двумя промахами заняла 25 место среди 83 участниц.

Поздравляем и продолжаем болеть за наших спортсменов!

Команда программы «СТВ-спорт» вела трансляцию гонки в официальном Твиттере СТВ. Предлагаем Вашему вниманию ее стенограмму.

В составе нашей команды: №21 Дарья Блашко, №36 Анна Сола, №73 Динара Алимбекова, №76 Кристина Мазурина #ctvsport

Блашко добралась до первой отметки. На этом этапе она занимает 5-е место из 21-й спортсменки #ctvsport

Первый огневой рубеж для Блашко суперудачный!!! Захватывает лидерство наша спортсменка! Небольшой повод порадоваться =) #ctvsport

На втором круге Блашко вторая. 4 Секунды она проигрывает норвежке Тандреволд #ctvsport

На первой отметке самую высокую скорость показала Анна Сола. Главное теперь, чтобы стрельба не подвела #ctvsport

А у Блашко стрельба идет. Второй огневой рубеж снова успешный. Видимо, в этот раз наша спортсменка лучше подготовилась. #ctvsport

Сола на первой стрельбе дважды мажет. После этого отрезка она 8-я #ctvsport

Сола на втором огневом рубеже точна. Без ошибок она обошлась. Определенно, сегодня наши спортсменки стреляют лучше. #ctvsport

Анна Соло финишировала. Пока она 4-я. 17 секунд проиграла Блашко #ctvsport

Вслед за ней стартовала Кристина Мазурина. Она, кстати, в первой гонке выступила лучше всех наших спортсменок #ctvsport

Мазурина стреляет. 2 промаха у неё #ctvsport

Алимбекова финиширует. 4 позиция у неё. 11 секунд проиграла она Блашко, которая все-еще первая #ctvsport

Мазурина пришла к финишу. Она 25-я. #ctvsport

Первое золото!!! Дарья Блашко! #ctvsport

В первой пятерке 3 наших спортсменки. Блашко - первая, Алимбекова - четвертая, Сола - пятая. Отличный результат! #ctvsport

Стоит отметить, что после первой гонки наши спортсменки подтянули стрельбу. Это и на результате отразилось, как мы видим. #ctvsport

Еще раз поздравляю вас, а мы ждем следующую гонку, которая стартует в 13:30. Будем надеяться, что и там будут хорошие результаты #ctvsport