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Павел Варфоломеев признан лучшим нападающим недели в КХЛ

17 октября 2022 13:54
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Наш форвард Павел Варфоломеев признан лучшим нападающим недели в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Павел Варфоломеев признан лучшим нападающим недели в КХЛ-1

За три матча он умудрился набрать пять бомбардирских баллов. Зубр трижды забросил сам и дважды помог отличиться партнерам. Также нужно отметить, что Варфоломеев не завершил ни одну дуэль с отрицательным показателем полезности. При этом само «Динамо» проиграло четыре противостояния.

# Хоккей # Павел Варфоломеев # Фотофакт

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