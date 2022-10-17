Павел Варфоломеев признан лучшим нападающим недели в КХЛ

За три матча он умудрился набрать пять бомбардирских баллов. Зубр трижды забросил сам и дважды помог отличиться партнерам. Также нужно отметить, что Варфоломеев не завершил ни одну дуэль с отрицательным показателем полезности. При этом само «Динамо» проиграло четыре противостояния.