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Молодёжный состав БК «Минск» одержал 4-ю победу в Единой лиге

04 ноября 2024 12:16
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Молодежный состав баскетбольного клуба «Минск» одержал четвертую победу в Единой лиге. В Красноярске белорусы уверенно справились с «Енисеем», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжный состав БК «Минск» одержал 4-ю победу в Единой лиге-1

Уже к большому перерыву наша команда вела с комфортным преимуществом в 21 очко, а затем его увеличила. Завершился матч со счетом 96:64 в пользу «Минска». Самый результативный в нашей команде Павел Рабушко, набравший 21 очко. В турнирной таблице столичный клуб занимает девятое место. Следующий матч белорусы проведут в Минске 13 ноября против пермской «Пармы».

# Баскетбол

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