Молодёжный состав БК «Минск» одержал 4-ю победу в Единой лиге

Уже к большому перерыву наша команда вела с комфортным преимуществом в 21 очко, а затем его увеличила. Завершился матч со счетом 96:64 в пользу «Минска». Самый результативный в нашей команде Павел Рабушко, набравший 21 очко. В турнирной таблице столичный клуб занимает девятое место. Следующий матч белорусы проведут в Минске 13 ноября против пермской «Пармы».