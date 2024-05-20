Определились победители 2-го финального этапа детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой»

Финальные турниры проходили по круговой системе. На площадке столичного РГУОР была настоящая борьба. У юношей 2009 года рождения победила дружина Центра олимпийского резерва Жлобина. В решающем матче были обыграны представители клуба «Минск». У девушек до 13 лет лучшей стала СДЮШОР клуба «Минск-1», которая обыграла «Жемчужину Полесья». В смешанной категории 2013 года рождения золото у юношей волейбольного клуба «Минск-1».

Ольга Карпова, тренер команды СДЮШОР ВК «Минск-1»:

Игра была очень напряженная, прямо до последнего мяча непонятно было, в чью пользу завершится матч. Все очень нервничали, потому что на кону стояли золотые медали. Мы очень рады, что завершилось в нашу пользу. Уровень всех команд очень высок. И, честно скажу, ни одна победа не далась нам просто. Каждая команда – это очень серьезный соперник. И это радует. Уровень волейбола растет. Для наших девчонок каждый турнир важен. Они очень любят соревнования, соревнования для них – это праздник. Подготовка была серьезной. На протяжении всего учебного года мы тренировались. Это уже пятый тур, если я не ошибаюсь. Тренировка шла безостановочно. Слава богу, мы подтвердили статус.

Турнир «Мяч над сеткой» проходит при поддержке Президентского спортивного клуба. И привлекает все больше участников со всех регионов. В этом году награды оспаривали более 600 юных волейболистов. Во вторник, 21 мая, начнутся поединки за медали в других возрастных группах.