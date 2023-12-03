Они сражались за бронзу. Как прошли последние матчи чемпионата Беларуси по футболу

Футбольный сезон практически завершен, в чемпионате страны были сыграны матчи последнего тура. По их итогам определялся бронзовый призер первенства, сообщили в программе «Спорттаймер».

Закрутка была такой, что при определенных раскладах попасть на пьедестал могли сразу три коллектива. Причем все поединки начинались в одно время. Изначально больше шансов на успех имело жодинское «Торпедо», только играло оно с чемпионом, минским «Динамо».

Помимо «Торпедо», на бронзу зарились «Ислочь» и БАТЭ. Болельщики в двух городах страны ожидали яркой борьбы от претендентов на третье место. Но практически с самого старта тура фанатам трех клубов пришлось схватиться за голову. «Торпедо» пропустило от «Динамо» на 4-й минуте, БАТЭ – на 6-й, дольше всех держалась «Ислочь». Ее ворота игроки команды «Минск» распечатали на 15-й минуте встречи.