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Они сражались за бронзу. Как прошли последние матчи чемпионата Беларуси по футболу

03 декабря 2023 18:57
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Футбольный сезон практически завершен, в чемпионате страны были сыграны матчи последнего тура. По их итогам определялся бронзовый призер первенства, сообщили в программе «Спорттаймер».

Они сражались за бронзу. Как прошли последние матчи чемпионата Беларуси по футболу-1

Закрутка была такой, что при определенных раскладах попасть на пьедестал могли сразу три коллектива. Причем все поединки начинались в одно время. Изначально больше шансов на успех имело жодинское «Торпедо», только играло оно с чемпионом, минским «Динамо».

Они сражались за бронзу. Как прошли последние матчи чемпионата Беларуси по футболу-4

Помимо «Торпедо», на бронзу зарились «Ислочь» и БАТЭ. Болельщики в двух городах страны ожидали яркой борьбы от претендентов на третье место. Но практически с самого старта тура фанатам трех клубов пришлось схватиться за голову. «Торпедо» пропустило от «Динамо» на 4-й минуте, БАТЭ – на 6-й, дольше всех держалась «Ислочь». Ее ворота игроки команды «Минск» распечатали на 15-й минуте встречи.

Они сражались за бронзу. Как прошли последние матчи чемпионата Беларуси по футболу-7

Артем Шукалович, корреспондент:
Бронзовая интрига разрешилась, наверное, одним из наименее ярких способов. «Ислочь» нашла в себе силы на гол престижа, но на большее не хватило. «Торпедо» и БАТЭ при этом уступили всухую. Таким образом, с третьим местом национального чемпионата остается жодинский клуб.

Жодинский «Торпедо» завоевал бронзу чемпионата Беларуси по футболу.

# Футбол Беларуси # Артем Шукалович # Фотофакт

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