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Жодинский «Торпедо» завоевал бронзу чемпионата Беларуси по футболу

02 декабря 2023 17:00
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Чемпионат Беларуси по футболу официально завершен. В последнем туре разрешилась бронзовая интрига. Все три команды, которые претендовали на третье место, в своих встречах уступили, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Таким образом, заветные медали завоевали игроки жодинского «Торпедо».

Жодинский «Торпедо» завоевал бронзу чемпионата Беларуси по футболу-1

Заглядывались на бронзу и игроки «Ислочи». Свой заключительный матч команда проводила на выезде против «Минска». Но дуэль для «волков» не задалась. Уже на 15-й минуте счет открыли «горожане». А затем хозяева удвоили преимущество с пенальти. Сил гостей хватило лишь на гол престижа под самый занавес дуэли. Как итог – поражение со счетом 1:2. Сезон «Ислочь» завершила на рекордном для себя 4-м месте. «Минск» – 9-й в турнирной таблице.

Жодинский «Торпедо» завоевал бронзу чемпионата Беларуси по футболу-4

Сергей Яромко, главный тренер ФК «Минск»:
Задача была четко и ясно поставлена – сохранить прописку в Высшей лиге. Я думаю, что на протяжении всего чемпионата мы об этой прописке даже и не думали. По 5-балльной системе, наверное, поставлю 4+, не буду скромничать.

Жодинский «Торпедо» завоевал бронзу чемпионата Беларуси по футболу-7

Сергей Боровский, тренер ФК «Ислочь»:
Скорее всего мы на своем месте, поэтому и не пустил нас туда никто. Я уже не первый год в клубе и вижу, как он развивается, какая стратегия развития этого клуба. Я думаю, что step-by-step клуб потихоньку движется. Поэтому нужно настраиваться на следующий сезон и уже не думать о том, как не вылететь, а как забраться на этот пьедестал

Цифровая таблица лидеров:

Жодинский «Торпедо» завоевал бронзу чемпионата Беларуси по футболу-10

Чемпион Беларуси – минское «Динамо». «Неман» – серебряный призер, «Торпедо» – бронзовый. Столичный «Энергетик» сыграет в стыковых матчах за право сохранить прописку в «вышке». А бобруйская «Белшина» следующий сезон проведет в первой лиге.

# Футбол Беларуси # Сергей Яромко # Сергей Боровский # Фотофакт

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