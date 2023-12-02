Жодинский «Торпедо» завоевал бронзу чемпионата Беларуси по футболу

Чемпионат Беларуси по футболу официально завершен. В последнем туре разрешилась бронзовая интрига. Все три команды, которые претендовали на третье место, в своих встречах уступили, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Таким образом, заветные медали завоевали игроки жодинского «Торпедо».

Заглядывались на бронзу и игроки «Ислочи». Свой заключительный матч команда проводила на выезде против «Минска». Но дуэль для «волков» не задалась. Уже на 15-й минуте счет открыли «горожане». А затем хозяева удвоили преимущество с пенальти. Сил гостей хватило лишь на гол престижа под самый занавес дуэли. Как итог – поражение со счетом 1:2. Сезон «Ислочь» завершила на рекордном для себя 4-м месте. «Минск» – 9-й в турнирной таблице.

Сергей Яромко, главный тренер ФК «Минск»:

Задача была четко и ясно поставлена – сохранить прописку в Высшей лиге. Я думаю, что на протяжении всего чемпионата мы об этой прописке даже и не думали. По 5-балльной системе, наверное, поставлю 4+, не буду скромничать.

Сергей Боровский, тренер ФК «Ислочь»:

Скорее всего мы на своем месте, поэтому и не пустил нас туда никто. Я уже не первый год в клубе и вижу, как он развивается, какая стратегия развития этого клуба. Я думаю, что step-by-step клуб потихоньку движется. Поэтому нужно настраиваться на следующий сезон и уже не думать о том, как не вылететь, а как забраться на этот пьедестал Цифровая таблица лидеров: