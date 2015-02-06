О первой ракетке национальной юношеской сборной Беларуси по теннису

Новости Беларуси. Героем сюжета стала первая ракетка национальной юношеской сборной по теннису. Саша Згировский — многократный чемпион главного турнира страны. И это настоящий успех, учитывая, что мальчику всего 14. На родине Азаренко и Мирного, он уверен, что сделать карьеру спортсмена — возможно. О шансах на победу он рассуждает и сейчас, ведь в Минске 6 февраля прошла первая квалификация Зимнего Кубка Европы по теннису.

Первый номер белорусской национальной сборной по теннису в возрасте до 14 лет. Многократный чемпион главного турнира страны. Победитель международных соревнований. Третий среди сверстников в Европе. Это все он – Александр Згировский.

Элеонора Лутович, СТВ:

Свою первую награду Саша получил в 6 лет – Грамоту «За красивую игру». А дальше — больше. За 7 лет выступлений на соревнованиях республиканского и европейского уровня эта комната едва ли вмещает все его трофеи.

Спортивная карьера Александра началась с раннего детства. Это и настойчивость, и страсть ко всему, что в представлении ребенка было похоже на мяч, говорит мама.

Спустя два года Саша дотянулся и до папиной ракетки, которую Наталья сберегла, как напоминание о юношеском увлечении мужа.

Наталья Згировская, мама:

Мы с мужем смотрели теннис. И тут мы понимаем, что наш четырехлетний ребенок взял папину ракетку, мячик и стоит, набивает о стеночку.

В 10 он уже играл с ребятами и на голову выше и пару лет старше. Сегодня его бесстрашие и стремление к победе стали примером и для его товарищей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В чем секрет успеха?

Александр Згировский, член национальной сборной Беларуси по теннису среди юношей и девочек до 14 лет:

Я думаю, в вере в себя, чтобы был победный дух, никогда не унывать.

Примечательно, что своим фирменным ударом Саша обязан несчастному случаю. Вот она, народная мудрость на практике. Перелом руки парень пережил как подобает спортсмену — на тренировках.

Евгений Лавренов, тренер-преподаватель учреждения «Республиканский центр подготовки по настольному теннису»:

Теннис — достаточно длинная дорога. Сейчас в теннис начинают играть в профессиональном туре в среднем в 25-24 года.

В 13 лет за детскими плечами Александра недетские победы. Каждой из них он гордится не меньше родителей. В своих силах юный чемпион уверен. После прошлогодней травмы он уже успел пополнить свою коллекцию кубков и медалей.