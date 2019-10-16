«Нужно было забить «мусорный гол». «Юность» вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Минская «Юность» провела заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. Минчане на льду «Чижовка-арены» встречались с хоккеистами финского клуба «Пеликанс». Для гарантированного выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужна была победа, причем в основное время.

Хоккеисты «Юности» проигрывали 0:2, но сравняли счет (отличились Мицкевич и Ногачёв). Ничья -- по окончании основного времени матча. В овертайме забросить не удалось, а в серии буллитов финны были точнее – 3:2 в их пользу.

Евгений Ногачёв, защитник ХК «Юность-Минск»:

Плохо начали матч. Где-то не все нам удавалось, пропустили голы, но во втором периоде собрались и смогли переломить ход встречи и, в принципе, контролировали игру.

Не хватило реализации, где-то агрессии. Под воротами нужно было где-то забить «мусорный гол», полезть на ворота. Сегодня этого было не достаточно.