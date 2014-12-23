Настольный теннис: почему важна толщина и тип покрытия ракеток и зачем проверяют их запах

Практически каждый из нас хоть раз в жизни держал в руке ракетку для настольного тенниса. «Вьетнамками» и «стигами» в свое время грезил едва ли не каждый советский мальчишка. Сейчас в магазинах от разнообразия глаза разбегаются.

Однако профессионалы туда не заходят. Они собирают ракетку по составляющим. Да-да, это не единое целое. Каждый из элементов имеет свои свойства, подходящие или же не подходящие для определенного стиля игры.

Ракетка состоит из основания и накладок. На самих накладках может присутствовать специальная губка. Обязательное условие – разные цвета накладок. Подходит или красная, или черная. И сама резина может быть разной. Различают 2 типа ракеток: для защиты и для нападения.

Георгий Кунац, несмотря на свои 12 лет, уже настоящий профессионал. За плечами – множество побед и звание кандидата в мастера спорта. Он – нападающий. Поэтому обе накладки гладкие.

Георгий Кунац:

Мне нравится моя ракетка. Она такая чувствительная, накладки вращают хорошо и скорость поддерживается нормально. Поэтому я со скоростью, вращением, надежно играю вообще.

У каждой из накладок есть свои свойства: скорость, контроль, вращение. Стоит чуть-чуть изменить угол наклона ракетки или придать мячу вращение в другую сторону – и новичку попасть в стол уже невозможно.

Орудие труда Алины Никитченко, кажется, совершено не отличается от ракетки Георгия. Однако это только на первый взгляд. Присмотритесь внимательно: одна из сторон не гладкая, а шипованная. Все для того, чтобы максимально осложнить жизнь оппоненту. Алина проповедует защитный стиль.

Алина Никитченко:

От гладкой мячик больше крутится, чем от шиповки. То есть по гладкой сыграть сложнее. Шипы тоже нужны, чтобы менять, после шипов легче выходить на атаку, потому что к тебе летит мяч проще.

Кстати, во время матча защитники не только придают разнообразные вращения мячу, но и вращают саму ракетку. Все для того, чтобы заставить оппонента ошибиться, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

А вот где нельзя ошибаться, так это на предматчевом контроле. Перед каждым противостоянием каждая из ракеток проходит строгий тест. На любом из турниров для этого даже есть специальные судьи. Вначале оценивается внешний вид. Затем – технические параметры.

Светлана Бондарева, судья по тестированию ракеток:

До 4 мм должна быть толщина накладок. Не больше 4 мм. Есть электронный прибор, который измеряет, он показывает толщину.

Но и это еще не все.

На крупных международных стартах проверяется даже запах. Если специальный прибор улавливает постороннее амбре, ракетке дается отворот-поворот.

А для спортсмена играть не своим орудием – это как надеть правый кроссовок на левую ногу – не смертельно, но крайне неудобно.

Светлана Бондарева, судья по тестированию ракеток:

Они спортсмены высокого класса, у них инвентарь подобран, они имеют опыт, и поэтому знают, что должны быть вот такие нормы.

Ракетка, безусловно, важный помощник в росте карьеры и завоевании титулов. Не зря ведь говорят: она – продолжение руки.

Однако никакой, даже самый дорогой и эксклюзивный инвентарь не заменит тренировки, желание, усердие и целеустремленность.