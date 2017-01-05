Нападающий хоккейной команды Балкан Мартин Миланов на Рождественском турнире: вы хоккейное государство

Новости Беларуси. И к теме жарких баталий на льду. Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси набирает обороты.

В эти минуты в «Чижовка-Арене» сражение ведет дружина главы белорусского государства с дебютантами турнира командой Балкан.

Мой коллега Евгений Горин следит за состязанием у самой кромки ледовой площадки. Он выходит на прямую связь со студией. Евгений, добрый вечер! Позади уже первый период. Каким он выдался для хоккеистов и болельщиков. Какие прогнозы и чьи ворота уже распечатаны?

Евгений Горин, СТВ:

Сергей, несколько минут назад завершился первый период встречи команд.

Команда Президента Беларуси, сборная Балкан – счёт 5:2 в пользу белорусов.

Одну из 5 шайб – 3 по счёту в ворота балканцев забросил глава государства. Сейчас есть возможность посмотреть этот фрагмент.

Счёт белорусами был открыт на первой минуте.

Такое развитие вполне предсказуемо: белорусы традиционно одни из лидеров турнира.

За всю историю Рождественского на счету нашей команды 9 золотых медалей и 3 серебряных. А это XIII соревнования. Заметьте, что за это время не одной бронзы, это говорит о многом. Проигрывает ледовая дружина наша очень редко.

Балканская команда выступает здесь впервые и интересна, прежде всего, своим составом:

в неё входят хоккеисты нескольких государств: Болгарии, Боснии, Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Турции и Хорватии. И таким образом получается, что команд 8, но представителей стран 15. И выходит, что это самый представительный Рождественский турнир. Кстати, соревнования входят, видимо, в ту фазу, когда они становятся и хорошей площадкой для обмена опытом в области хоккея. Такие мероприятия запланированы как раз со сборной Балкан, обсудят стратегию хоккея в регионе, белорусский опыт,

в том числе по организации Чемпионата мира.

Кстати, сейчас у нас есть возможность послушать игрока Балкан.

Мартин Миланов, нападающий хоккейной команды Балкан:

Очень классная команда ваша. Вы хоккейное государство. Только могу сказать, что самая лучшая команда ваша. Я надеялся выиграть, в общем, весь чемпионат. Это не значит, что мы сдались, будем играть, но с такими игроками, как у вас есть, просто не вижу как. Мы попробуем поиграть, как надо.

Болельщики:

Мы предвкушаем всё самое хорошее и желаем нашей команде выиграть в первую очередь

Турнир очень важный, потому что люди сплочаются, нация крепчает. Я считаю, что это очень важно.

Радости, фейерверков, хороших впечатлений, хорошего настроения.

Ходим всей семьёй болеть за нашу команду. Мне нравится сама атмосфера, когда болельщики все поддерживают команды.

Мне очень нравится. В нашей команде белорусской играет тем более наш Президент, который очень любит спорт, а в особенности хоккей.

Евгений Горин, СТВ:

Сегодня в «Чижовка-Арене» днём было три матча: Финляндия и Россия сыграли в ничью – 4:4,

но объективно ледовая дружина скандинавского монстра одна из сильнейших на турнире.

Россиян в 2017 году на Рождественском представляет молодой хоккейный клуб «Самрау». Встреча Германии и Словакии завершилась со счётом 1:5 в пользу последних.

Словакия – очень сильный соперник и ещё одни из фаворитов турнира.

Вчера они всухую 12:0 разгромили россиян. Кстати, в немецкой команде играет, можно сказат,ь динозавр хоккея – 84-летний Эдуард Бшайд. Зрителям Рождественско он полюбился давно. Сенсацией этого дня стал поединок команд Объединённых Арабских Эмиратов и Швейцарии. Гости из Персидского залива, где пустыня вокруг, а в среднем температура 40 градусов тепла, со счётом 6:1 обыграли хоккеистов страны горнолыжных курортов.

Швейцарцы в 11 раз принимают участие в турнире. Лучший результат у них был 2008, когда они вошли четверку сильнейших.

Ну а вот сегодня и вовсе такое неожиданное поражение. Сейчас у нас есть возможность послушать игроков команд.

Саид Аль-Нуйэми, нападающий хоккейной команды Объединенных Арабских Эмиратов:

Мне очень нравится здесь хоккейные традиции Я уже не первый год приезжаю сюда на Рождественский турнир.

Сами Хелениус, защитник хоккейной команды Финляндии:

Я здесь уже второй год. Для многих, особенно сборной Финляндии, это единственная раз в год возможность встретиться. Мы все знакомы раньше, нам очень нравится приезжать сюда.

Олег Брындин, нападающий хоккейной команды России:

В Беларуси хоккей всегда был на очень высоком уровне. Вот всегда, и в Советском Союзе «Динамо-Минск» было, и сегодня в КХЛ «Динамо-Минск» играет на высоком уровне. И мы приехали для того, чтобы поддержать любительский, профессиональный уровень той республики, где мы сегодня есть – это Беларусь. Спасибо большое за гостеприимство. Организовано все на высшем уровне. От начала встречи, от проживания, от питания, доставки спортсменов сюда. Мы испытываем огромное удовольствие.

Евгений Горин, СТВ:

Сергей, вот начался второй период встречи. Ну и я напомню, какая традиция существует у Президента Беларуси, когда завершается ледовый поединок –

игроки команды, глава государства выходят на лёд и бросают зрителям на трибуны вот такие вот плюшевые игрушки.

Вчера таких ушло где-то ящика два, а вот этот из новой партии. В общем-то, виды самые разные: там и жирафики, слоники, плюшевые мишки, очень много всевозможных зверушек плюшевых. Не исключаю, что сегодня это достанется кому-нибудь из зрителей «Чижовка-Арены» из рук главы государства.

На прямой связи со студией был мой коллега Евгений Горин. Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси продолжается, мы следим за результатами. Напомню, интрига этих состязаний разрешится 7-го января, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.