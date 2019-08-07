Надежда Скардино: «Организация «Дети. Аутизм. Родители» – это мои друзья»

Надежда Скардино, олимпийская чемпионка:

Эти соревнования для меня особенно важны. Как я уже говорила, организация «Дети. Аутизм. Родители» – это мои друзья, с которыми мы уже давно общаемся. Я безумно счастлива, что все-таки сейчас мы можем им помочь вот так массово и грандиозно.

Александра Герасименя рассказала, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры

Александра Герасименя: «Я всё-таки не смогла достигнуть того, что хотела»