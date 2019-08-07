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Надежда Скардино: «Организация «Дети. Аутизм. Родители» – это мои друзья»

07 августа 2019 14:13
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Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете присутствовала Надежда Скардино, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Надежда Скардино: «Организация «Дети. Аутизм. Родители» – это мои друзья»-1

Биатлонистка поделилась с журналистами радостной новостью – она ждет ребенка.

Надежда Скардино: «Организация «Дети. Аутизм. Родители» – это мои друзья»-4

Надежда Скардино, олимпийская чемпионка: 
Эти соревнования для меня особенно важны. Как я уже говорила, организация «Дети. Аутизм. Родители» – это мои друзья, с которыми мы уже давно общаемся. Я безумно счастлива, что все-таки сейчас мы можем им помочь вот так массово и грандиозно.

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# Биатлон # Надежда Скардино # Фотофакт

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