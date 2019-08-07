Надежда Скардино: «Организация «Дети. Аутизм. Родители» – это мои друзья»

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете присутствовала Надежда Скардино, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете присутствовала Надежда Скардино, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Биатлонистка поделилась с журналистами радостной новостью – она ждет ребенка.
Надежда Скардино, олимпийская чемпионка:
Эти соревнования для меня особенно важны. Как я уже говорила, организация «Дети. Аутизм. Родители» – это мои друзья, с которыми мы уже давно общаемся. Я безумно счастлива, что все-таки сейчас мы можем им помочь вот так массово и грандиозно.
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