Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь: экскурсия по штаб-квартире

История белорусского олимпийского движения начинается вместе с появлением суверенной Беларуси в 1991 году. А через 6 лет для нашего спорта наступает новая эра – стремительного развития и поразительных успехов.

В 1997 году Национальный олимпийский комитет возглавил президент Республики Беларусь. И с тех пор развитию спорта уделяется особое внимание: появляются новые спортивные сооружения, открываются секции.

И, конечно же, есть результат – наш флаг все чаще поднимается над международными спортивными аренами.

В 2000 году в минском микрорайоне Веснянка было решено построить штаб-квартиру для Национального олимпийского комитета Беларуси. Однако в то время успехи спортсменов на международных соревнованиях потребовали срочного строительства более значимых объектов, чем новый офис НОК, и строительство штаб-квартиры было отложено до 2007 года.

Золотое здание необычной формы расположилось на пересечении проспекта Победителей и улицы Радужной. Такой штаб-квартиры Национального олимпийского комитета нет, пожалуй, ни у одной страны мира.

Анастасия Маринина, советник Национального олимпийского комитета Республик Беларусь:

Аб такім доме, сапраўдным доме беларускай алімпійскай сям’і, марыла не адно пакаленне беларускіх спартсменаў і трэнераў. І вось нарэшце такі дом у нашай краіне з’явіўся.

Здание НОК Беларуси может принять любую делегацию. Здесь можно проводить мероприятия самого высокого уровня, ведь штаб-квартира оснащена по последнему слову техники. Тут уже прошел международный медиафорум, чествовали призеров юношеской Олимпиады в Нанкине.

Анастасия Маринина, советник Национального олимпийского комитета Республик Беларусь:

У мае тут прайшоў кангрэс Міжнароднай федэрацыі па хакеі. Трэба адзначыць, што прэзідэнт гэтага грамадскага аб’яднання Рэнэ Фазэль даслаў потым да нас ліст, у якім зазначыў, што ніколі яшчэ кангрэс не праходзіў на такім высокім узроўні.

В штаб-квартиру Национального олимпийского комитета попасть не так просто. Прогуливаясь мимо, не зайдешь, однако в главном доме белорусского спорта регулярно проходят экскурсии для учеников общеобразовательных и спортивных школ.

Знакомство с историей олимпиадного движения начинается в холле.

Анастасия Маринина, советник Национального олимпийского комитета Республик Беларусь:

Ёсць нават такое ў нас пано, дзе прадстаўлены ўсе алімпійскія чэмпіёны за ўсю гісторыю, і яны спецыяльна не падпісаныя. І калі дзеці прыходзяць, мы стаім з імі, а яны спрабуць адгадаць. І я вам скажу, што ўзровень менавіта алімпійскай адукацыі ў нас высокі.

Поднимаемся на четвертый этаж и попадаем в музейную экспозицию. Здесь собраны спортивные экспонаты за всю историю, начиная с 1952 года, ведь именно тогда белорусские спортсмены в составе сборной СССР выступили на Олимпийских играх. Трофеи, медали, фотоснимки, награды целой эпохи.

Мало кто знает, но Олимпиада-80 проходила не только в Москве, но и в Минске.

Остался в Беларуси и факел, которым зажигали тогда олимпийский огонь. Это подарок трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.

Особый престиж экспонату добавляет тот факт, что таких факелов всего шесть в мире.

Олимпийские чемпионы и призеры с удовольствием отдают на хранение свои трофеи, ведь в любой момент они могут забрать их из музея НОК и передать в любой другой. В экспозиции можно отыскать множество наград как с зимних, так и с летних Олимпийских игр.

Этажом выше расположилась доминанта штаб-квартиры – зал Олимпийской славы. На почетном месте – фотографии 79 чемпионов. 75 спортсменов завоевали медали, выступая за Беларусь, а 4 принесли в свое время золотые награды в копилки России и Украины, но сейчас выступают за национальную сборную.

В этом зале не только славят победителей Олимпиад, но и проводят самые разнообразные мероприятия, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Снаружи штаб-квартира Национального олимпийского комитета отделана стеклом под цвет олимпийских медалей: золотом, серебром и бронзой. Здание в форме земного шара с олимпийскими кольцами на фасаде объединяет в себе мировую славу белорусских спортивных достижений.