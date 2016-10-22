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На льду комплекса «Чижовка-Арена» молодёжная сборная по хоккею принимала столичную «Юность»

22 октября 2016 19:17
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Новости Беларуси. От футбольного чемпионата Беларуси перейдём к хоккейному. 22 октября традиционно состоялся очередной тур Экстралиги. На малом льду «Чижовка-Арены» молодежная сборная принимала столичную «Юность».

«Юность» начала без раскачки. Наверное, в памяти минчан еще свежи были раны нанесенные в Молодечно.

Там, двумя днями ранее команда под руководством Михаила Захарова потерпела первое поражение в сезоне.

В этой игре минчане открыли счет в середине первого периода, и больше уже преимущество не упускали. Дубль в стартовой трети оформил Ниинимяки.

Во втором периоде шайба на счету Ногачева, а в третьем забросили Развадовский и Мелешко.

В молодежке отличился Белевич в большинстве. И хоть парни Юрия Файкова старались отвечать ударом на удар, класс соперника оказался выше – 5:1 победа «Юности».

Евгений Ногачев, защитник ХК «Юность-Минск».
Я думаю, мы сегодня сыграли лучше, чем в прошлой игре. В предыдущей игре было много недочётов, поэтому и упустили победу. Что переживать, жизнь продолжается. Надо играть дальше – игру за игрой. У нас сейчас хватает игр и кубок скоро,

поэтому надо всё это отбросить и уже идти к своей цели.

Во всех матчах тура побед добились гости. Лидер чемпионата «Гомель» разгромил  «Брест», «Шахтер» отпраздновал успех в Молодечно, ну а самый веселый матч выдали «Могилев» и «Металлург», набросавшие на двоих 13 шайб, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

# Хоккей Беларуси # Евгений Ногачев

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