На этапе КМ по биатлону в мужском спринте белорус Бочарников финишировал 29-м

Новости Беларуси. В биатлонном спринте у мужчин на этапе Кубке мира в Анси победу праздновал немецкий биатлонист Бенедикт Долль, показавший отменную стрельбу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В биатлонном спринте у мужчин на этапе Кубке мира в Анси победу праздновал немецкий биатлонист Бенедикт Долль, показавший отменную стрельбу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Чисто отстрелял и наш Сергей Бочарников, но к сожалению, у него только 29-я позиция. Второй представитель Беларуси Никита Лобастов, также не допустил ни одного промаха, но финишировал с 46-м результатом, Максим Воробей стал 64-м, а Роман Елетнов – 78.
21 декабря мужчины разыграют комплекты наград в гонке преследования. А 20 декабря в спринтерской гонке определят сильнейших женщин. Наша Кривко стартует 25, Алимбекова – 46, Соло – 79, а Ирина Кручинкина – 93-ей.