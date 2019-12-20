На этапе КМ по биатлону в мужском спринте белорус Бочарников финишировал 29-м

Новости Беларуси. В биатлонном спринте у мужчин на этапе Кубке мира в Анси победу праздновал немецкий биатлонист Бенедикт Долль, показавший отменную стрельбу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чисто отстрелял и наш Сергей Бочарников, но к сожалению, у него только 29-я позиция. Второй представитель Беларуси Никита Лобастов, также не допустил ни одного промаха, но финишировал с 46-м результатом, Максим Воробей стал 64-м, а Роман Елетнов – 78.