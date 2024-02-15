На чемпионате Европы по вольной борьбе Беларусь представят 9 спортсменов

Следующими, кто выступят на континентальном борцовском форуме, чемпионате Европы по борьбе, будут представители вольного стиля. В нашей заявке 9 атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Следующими, кто выступят на континентальном борцовском форуме, чемпионате Европы по борьбе, будут представители вольного стиля. В нашей заявке 9 атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Один из главных претендентов на место на призах – обладатель олимпийского серебра Магомедхабиб Кадимагомедов. Вполне может блеснуть и Александр Гуштын. Ребята провели плодотворный сбор в «Стайках» и уже отправились на турнир.
Иван Янковский, главный тренер сборной Беларуси по борьбе:
Формировали команду по результатам прошлогодних турниров: турнира Медведя, Ярыгина, также у нас был ряд проходящих стартов. Сплав молодости и опыта, ребята уже достойные и могут бороться за медали на чемпионате Европы. Среди молодых выделил бы дебютантов. Это Ярослав Ятковский и Ислам Гусейнов. В этом году они неплохо зарекомендовали себя на молодежном уровне, на Играх СНГ завоевали медали. Ребятам поставлена задача показать свой максимум. В преддверии лицензионного турнира в Баку, который состоится спустя 40 дней после чемпионата Европы, это наш крайний старт. Нам необходимо показать, проверить свои тактические, технические наработки на ЧЕ.
Нужно отметить, что пока в копилке вольников нет олимпийских лицензий. Их добывать придется на двух стартах: в апреле и в мае. Чтобы гарантировано стать обладателем заветного квитка, необходимо быть финалистами турниров.