На чемпионате Европы по вольной борьбе Беларусь представят 9 спортсменов

Один из главных претендентов на место на призах – обладатель олимпийского серебра Магомедхабиб Кадимагомедов. Вполне может блеснуть и Александр Гуштын. Ребята провели плодотворный сбор в «Стайках» и уже отправились на турнир.

Иван Янковский, главный тренер сборной Беларуси по борьбе:

Формировали команду по результатам прошлогодних турниров: турнира Медведя, Ярыгина, также у нас был ряд проходящих стартов. Сплав молодости и опыта, ребята уже достойные и могут бороться за медали на чемпионате Европы. Среди молодых выделил бы дебютантов. Это Ярослав Ятковский и Ислам Гусейнов. В этом году они неплохо зарекомендовали себя на молодежном уровне, на Играх СНГ завоевали медали. Ребятам поставлена задача показать свой максимум. В преддверии лицензионного турнира в Баку, который состоится спустя 40 дней после чемпионата Европы, это наш крайний старт. Нам необходимо показать, проверить свои тактические, технические наработки на ЧЕ.