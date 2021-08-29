Новости Беларуси. 28 августа после болезни на 68 году жизни умер известный советский и белорусский футболист Юрий Пудышев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Карьеру игрока Юрий Алексеевич начал в московском «Динамо» в 1973 году. В 1976-м он перешел в минское «Динамо».

В 1982-м стал чемпионом СССР. 1997 по 2003 работал старшим тренером БАТЭ, потом в МТЗ-РИПО, брестском «Динамо». В 2005 стал главкомом молодежной сборной Беларуси. 25 октября 2010 года установил рекорд чемпионатов Беларуси, выйдя на поле в возрасте 56 лет на 90-й минуте в матче БАТЭ – «Динамо-Брест».