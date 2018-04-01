«Мы накануне крупного совещания по зимним видам спорта». Александр Лукашенко – на награждении призёров Игр-2018

Новости Беларуси. На неделе лучшим атлетам страны Президент вручил государственные награды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Заслуженные ордена и медали получили победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане. Глава государства искренне поблагодарил наших спортсменов за яркие и результативные выступления, отметив, что борьба в Южной Корее была ожесточенной – не только на стадионах, но и в судейских кулуарах, и поэтому каждая победа стала особенной.

«Золотая» белорусская четверка: Домрачева, Кривко, Алимбекова и Скардино. На непростой трассе в эстафете они сделали, казалось бы, невозможное – буквально вырвали у соперниц золото. Тот день стал общенародным праздником, а наши девушки – настоящими национальными героями. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда Домрачева становится или Скардино глобус обнимает, как своего собственного ребенка, прижимая, – весь народ ахает. Не надо потом народу ничего говорить. Нация должна результат выдавать – это идеология, это главная наша идеология.