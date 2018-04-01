«Мы накануне крупного совещания по зимним видам спорта». Александр Лукашенко – на награждении призёров Игр-2018
Новости Беларуси. На неделе лучшим атлетам страны Президент вручил государственные награды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Заслуженные ордена и медали получили победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане.
Глава государства искренне поблагодарил наших спортсменов за яркие и результативные выступления, отметив, что борьба в Южной Корее была ожесточенной – не только на стадионах, но и в судейских кулуарах, и поэтому каждая победа стала особенной.
«Золотая» белорусская четверка: Домрачева, Кривко, Алимбекова и Скардино. На непростой трассе в эстафете они сделали, казалось бы, невозможное – буквально вырвали у соперниц золото. Тот день стал общенародным праздником, а наши девушки – настоящими национальными героями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда Домрачева становится или Скардино глобус обнимает, как своего собственного ребенка, прижимая, – весь народ ахает. Не надо потом народу ничего говорить. Нация должна результат выдавать – это идеология, это главная наша идеология.
На этой же встрече Президент анонсировал и совещание по зимним видам спорта. Важнейший критерий – результат и победа. Лишь по этому показателю можно оценивать работу всей спортивной системы страны. Спускать на тормозах поражения, ждать и вкладывать шальные деньги в бесперспективные проекты никто не будет. Но за результат – достойная награда и условия для подготовки. Как пример – недавно открывшийся Дворец гимнастики. Это подарок для всех граций – прежде всего за внушительные успехи и перспективы белорусской команды.
Александр Лукашенко:
Мы накануне крупного совещания по зимним видам спорта. Оно готовится министром и главой Администрации у Президента, где мы подробнейшим образом, детально разберем те недочеты, те ошибки, упущения, которые у нас есть в зимних видах спорта. И сделаем соответствующие выводы.
Уже немало сделано, уже выстраивается система. Никаких дурных, шальных денег не будет. За результат будем платить. И для подготовки мы также денег не пожалеем. Но и тренеры, и спортсмены должны понимать, что всяких там разъездов за границы, еще где-то, закатки, раскатки и прочее – это тоже ушло в прошлое. Столько, сколько надо в горах готовиться – столько и будете готовиться. Но должен быть результат.