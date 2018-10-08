Монблан, байкеры и 450 факелоносцев: как пройдёт эстафета огня II Европейских игр

На календаре – осень, но мы уже заглядываем вперёд, в лето. 21 июня 2019 года Минск примет Вторые Европейские игры. Старт станет самым масштабным спортивным соревнованием за всю историю суверенной страны. Ровно за 50 дней белорусы и гости Синеокой станут свидетелями удивительной акции. От Рима и Монблана до Бреста и Минска – спортивный огонь пронесётся по миру, предвосхищая долгожданные игры.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель подразделения церемоний культурных программ дирекции Вторых Европейских игр-2019 Сергей Хомич и председатель ОО Белорусской федерации альпинизма Александр Годлевский.Сергей Хомич, руководитель подразделения церемоний культурных программ дирекции Вторых Европейских игр-2019:

Европейские игры лишь во второй раз проводятся. Традиции и протокольные элементы только закладываются. Но уже на Первых Европейских играх была эстафета огня, и было принято решение, что и на Вторых Европейских играх эстафета огня будет. Церемония зажжения огня проводится в Риме. 3 мая 2019 года состоится церемония зажжения огня. Будет презентован огонь, будет презентовано оливковое дерево. И после этого начнется сама эстафета. Церемония проводится красочно в знаковом месте. Ara Pacis, или музей Мира. После этого наземным путем мы доставим пламя в Беларусь. По пути пламя будет поднято на гору Монблан. У нас будет караван. Автомобиль, который перевозит сам огонь, лампады, факелы, какие-то дополнительные вещи, которые необходимы для эстафеты огня. И он будет двигаться в сопровождении колонны байкеров.

А на гору Монблан вся эта компания поднимется, во главе с байкерами?

Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма и скалолазания:

Мы у всей этой прекрасной компании забираем огонь Вторых Европейских игр. Огонь будет упакован в специальную лампаду, которая может гореть в условиях низких температур, разряжённого воздуха и ураганных ветров, которые в этот период года могут случиться. Эта сторона Монблана является заповедником. Это одно из немногих мест в Альпах, которое сохранилось в первозданной красоте. Там нет подъёмников, там очень мало хижин, приютов. С самого начала и до вершины нужно самостоятельно, то есть исключительно собственными силами нести этот огонь. Маршрут по расстоянию – более 15 километров. А по высоте нужно набирать около 3,5 километров высоты.

Как это будет технически происходить? Александр Годлевский:

Там будут спортивные символы Вторых Европейских игр. Конечно, там будет наш государственный флаг, мы планируем взять с собой и флаг Минска. Как далее будет проложен маршрут? Сергей Хомич:

Встречаем альпинистов, забираем огонь и начинаем двигаться дальше по Евросоюзу к нашей границе, к Брестской области. По пути мы планируем посещать национальные олимпийские комитеты тех стран, через которые будем проезжать. По нашему плану, 11 мая мы должны уже пересечь белорусско-польскую границу. На 12 мая планируется в Бресте проведение церемонии встречи огня на территории Беларуси и начало уже белорусской эстафеты огня.