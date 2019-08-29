«Молодёжь должна себя проявить»: болельщики о том, что нужно БАТЭ для победы над «Астаной»

Новости Беларуси. На «Борисов-Арене» начался ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы. 30 августа встречаются БАТЭ и казахстанская «Астана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На «Борисов-Арене» начался ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы. 30 августа встречаются БАТЭ и казахстанская «Астана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для обеих команд этот поединок решающий. Этим вечером станет понятно, продолжат ли подопечные Алексея Баги дальнейшую борьбу в турнире. В Борисове работает наша съемочная группа.
Корреспондент Наталья Федорцова вышла на прямую связь со студией. Подробности в видеоматериале.
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