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«Молодёжь должна себя проявить»: болельщики о том, что нужно БАТЭ для победы над «Астаной»

29 августа 2019 18:08
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Новости Беларуси. На «Борисов-Арене» начался ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы. 30 августа встречаются БАТЭ и казахстанская «Астана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Молодёжь должна себя проявить»: болельщики о том, что нужно БАТЭ для победы над «Астаной»-1

Для обеих команд этот поединок решающий. Этим вечером станет понятно, продолжат ли подопечные Алексея Баги дальнейшую борьбу в турнире. В Борисове работает наша съемочная группа.

«Молодёжь должна себя проявить»: болельщики о том, что нужно БАТЭ для победы над «Астаной»-4

Корреспондент Наталья Федорцова вышла на прямую связь со студией. Подробности в видеоматериале.

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# Футбол Беларуси # Наталья Федорцова # Фотофакт

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