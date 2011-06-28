Молодежная сборная Беларуси на Евро-2011 в Дании добыла историческую для Беларуси победу и путевку на Олимпиаду-2012 в Лондон

После счастливой для белорусов развязки группового этапа нашу замечательную молодежку поджидало крайне непростое полуфинальное испытание в лице грозных испанцев. Георгий Кондратьев не стал изобретать велосипед, избрав, пожалуй, единственно правильную в матче с таким соперником тактику – игру от обороны. Благо, укреплению ее рядов способствовало возвращение отбывшего дисквалификацию Сергея Политевича.

Заведомо отдав инициативу сопернику, белорусы, впрочем, отнюдь не выглядели безнадежно и при первой же возможности пытались проникнуть в тылы пиренейцев. И если одна такая вылазка завершилась для испанцев благополучно, то в результате другой «красной фурии» пришлось капитулировать.

На 38-й минуте Андрей Воронков исхитрился пробить по воротам. Спустя мгновение мяч оказался в сетке. Вот так неожиданно для многих белорусы вышли вперед и сохранили минимальный перевес до перерыва.

Сценарий второго тайма вряд ли был для кого-то загадкой. Подопечным Луиса Мильи ничего не оставалось, как усилить и без того неслабое давление на ворота Александра Гутора. Голкипера борисовского «БАТЭ» не единожды спасал нашу команду, а в некоторых эпизодах белорусам откровенно повезло.

Но когда до желанной победы оставался буквально шаг, славяне все же дрогнули. На 89-й минуте Адриан на долю секунды опередил Егора Филипенко и восстановил равновесие, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А в дополнительное время у измотанных белорусов попросту не хватило сил. Точные удары оформившегося дубль Адриана, а затем Хефрена принесли сборной Испании победу, 3:1, и, тем самым, на время отложили нашу мечту о попадании на Олимпиаду.

Во втором полуфинале выясняли отношения Швейцария и Чехия. И здесь командам не удалось выявить сильнейшего в основное время. Все решил единственный гол. На 114-й минуте у альпийцев отличился Мехмеди, выстрел которого позволил Швейцарии выйти в финал и стать участником Олимпийский игр.

Поединок за третье место между сборными Беларуси и Чехии по своей значимости если и уступал финалу, то ненамного. Как никак, на кону стояла последняя путевка в Лондон.

Эта встреча вряд ли понравилась футбольным эстетам. Хотя удивительного здесь мало – слишком уж высокая была цена любой ошибки. Да и накопившаяся усталость была отнюдь не второстепенным фактором.

В такой ситуации если не все, то многое решают морально-волевые качества и характер. И в этом плане белорусы еще раз доказали, что являются Командой. Имея бледный вид по ходу первого тайма, во второй половине подопечные Георгия Кондратьевна сумели изыскать внутренние резервы и выглядели заметно лучше соперника.

Создав немало моментов для взятия ворот и благополучно их загубив, за четверть часа до окончания основного времени наши получили дополнительный бонус в виде численного преимущества. За повторное предупреждение у чехов был удален Ваха, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

И на 88-й минуте желаемое наконец-то было достигнуто. После навеса Олега Веретило Егор Филипенко нанес удар, который уже сейчас можно назвать историческим. Это гол принес молодежной сборной Беларуси победу, 1:0, и открыл дорогу на лондонскую Олимпиаду.

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