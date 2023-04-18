«Много моментов испортила». Анастасия Шкурдай осталась недовольна результатом на чемпионате России по плаванию
Третий день чемпионата России по плаванию, который в эти дни принимает Казань, оказался для белорусов не таким урожайным, как предыдущий, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лишь в одном финале принимала участие наша спортсменка.
Анастасия Шкурдай 200-метровку на спине преодолела за 2 минуты 8,13 секунды и уверенно заняла первое место. Белоруска опередила серебряного призера Ренату Гайнуллину практически на 3 секунды. Тем не менее Анастасия, оценивая свое выступление, была самокритична.
Анастасия Шкурдай, победительница турнира:
Это на 1,2 секунды хуже моего лучшего результата, если честно, много моментов испортила во время проплывания дистанции. Два поворота просто отвратительных вышло, к сожалению. И там был резерв полсекунды точно. К сожалению, приехала сюда без своих тренеров, я думаю, что это могло немного повлиять, так как профессиональный взгляд сверху всегда помогает, и в целом когда с тобой твои люди, ты лучше себя чувствуешь психологически. А для меня, наверное, психологический аспект бывает даже важнее физического.
Алина Змушко в полуфинальном заплыве на дистанции 100 метров брассом финишировала первой с новым национальным рекордом – 1 минута 6,44 секунды и благополучно вышла в финал. Анастасия Кулешова в полуфинале дистанцию 50 метров баттерфляем преодолела за 26,59, заняла третье место и также вышла в финал. Виктор Стаселович в полуфинальном заплыве на дистанции 50 метров на спине финишировал седьмым и не пробился в финал.