«Много моментов испортила». Анастасия Шкурдай осталась недовольна результатом на чемпионате России по плаванию

Третий день чемпионата России по плаванию, который в эти дни принимает Казань, оказался для белорусов не таким урожайным, как предыдущий, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лишь в одном финале принимала участие наша спортсменка.

Анастасия Шкурдай 200-метровку на спине преодолела за 2 минуты 8,13 секунды и уверенно заняла первое место. Белоруска опередила серебряного призера Ренату Гайнуллину практически на 3 секунды. Тем не менее Анастасия, оценивая свое выступление, была самокритична.