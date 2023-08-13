«Мне было очень интересно». Вот как прошли соревнования по боксу в Орше

С душой на распашку встречали в любом уголке Синеокой. Орша на восемь дней стала фабрикой нокаутов. В районный центр съехались поклонники одного из самых зрелищных и мощных видов спорта. А представительницы слабого пола вконец сокрушили гендерный стереотип: в копилке белорусских боксеров женских наград больше, чем мужских.

Алеся Житникова, болельщица (Россия):

Никогда не была на таких масштабных соревнованиях. Мне было очень интересно. Мы приходим каждый день. Когда эти соревнования были два раза в день, мы успевали только добежать до дома, быстро что-то перекусить и обратно сюда. У меня дети, видите, какие болельщики – самые громкие.

Каролина Пындус, болельщица (Россия):

Я от бабушки приехала, а бабушка сказала, что тут бокс, в Орше. И я пришла поболеть. Мне нравится. Потому что тут за всех болеют, то есть нет такого, если из Беларуси, то за Беларусь только болеют. Есть поддержка для каждой страны.

На счету нашей сборной по боксу две золотые, семь серебряных и 12 бронзовых медалей. Фото-, видео- и аудиоотчет побед вели около тысячи журналистов из 11 стран. Их глаза и уши были даже там, где посторонним вход воспрещен, чтобы в летописи II Игр стран СНГ точно пробелов не осталось.

Камолиддин Алимов, журналист (Узбекистан):

Первый раз я в Беларуси, что впечатляет меня – не только в одном городе проводятся турниры, в Минске, а во всех городах проводятся турниры. Самому сейчас очень интересно побывать в таких исторических городах. Мне очень понравилось в Беларуси, народ Беларуси. Просто супер, у меня нет слов на описание. И сам турнир – вот, можете посмотреть, какой там аншлаг сейчас идет.