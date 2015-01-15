Минский «Строитель» выиграл у «Губернии» в мачте 1/8 финала

Новости Беларуси. Уже за полчаса до игры болельщики «Строителя» оккупировали «Чижовка-арену». Было ясно: без поддержки команда не останется. Да и рядовым этот матч назвать никак нельзя: в гости пожаловала команда из российской «суперлиги» нижегородская «Губерния». Старт поединка был напряженным: соперники шли примерно на одном уровне. Но домашние трибуны своими криками подгоняли столичный клуб вперед, а противника вынуждали то и дело ошибаться. Каждое удачное технико-тактическое действие хозяев, наоборот, сопровождалось овациями болельщиков.

Первые два сета «Строитель» выиграл, несмотря на то, что по ходу этих партий неоднократно уступал противнику. В третьем сете «Губерния» взяла все в свои руки. Стало видно, что хозяева, да и их болельщики подустали. В итоге 3 сет закончился со счётом 25:16 в пользу гостей.

Но эта неудача не подкосила «Строитель». В четвертом сете борьба вновь стала упорной, а трибуны громкими. Именно болельщики вдохновили хозяев на финальный штурм противника. Концовке матча позавидует любой голливудский сюжет: уступая в концовке сета 20:19, «Строитель» все-таки сумел вырвать столь нужную викторию.

В итоге победа 3:1. Перевес перед ответным матчем достаточно неплохой. Правда, в Нижнем Новгороде такой поддержки болельщиков не будет: команде предстоит играть с опасным противником на его территории. Впрочем, 14 января команда показала, что просто так она оружие не сложит, сообщили в программе «СТВ-спорт».