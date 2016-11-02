«Минчанка» и «Строитель» с побед стартовали в очередном розыгрыше волейбольной Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Девушки из волейбольного клуба «Минчанка» взяли верх над финским ХПК в первой игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Подопечные Виктора Гончарова были сильнее (3:1), дав небольшую слабину лишь в третьей партии, которая осталась за соперницами. В остальное время на площадке доминировали «горожанки».

Белорусский клуб умело варьировал состав, в нужный момент прибавляя и не давая соперницам опомниться. Вышедшая на замену Татьяна Серик еще больше вдохновила столичную дружину.

Ответный матч пройдет через неделю, но, судя по настрою минчанок, они должны пройти дальше.

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минска»:

Мы, в принципе, эту команду расписали по косточкам и первые две партии, вы видели, подавали в игроков. Тех, которых нужно, блокировали так, как надо. А в третьей партии мы подсели. Это женский характер, немного успокоились, пришлось включать свои ресурсы, команду настраивать на другой лад.

Выиграл свою дуэль с финскими оппонентами и мужской чемпион страны – «Строитель». Команда Александра Сингаевского мерялась силами с Тиккеритом. Результат аналогичен тому, что был зафиксирован в игре «Минчанки» – 3:1 в пользу хозяев.

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:

Во-первых, у нас было мало информации, довольно закрытый чемпионат, тяжело достать информацию. Что касается самой игры, мы выполнили установку. Строго сыграли и на блоке, и в защите. В третьей партии безвольно играли, но замены помогли успокоить соперника.