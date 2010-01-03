Михаил Захаров: Это будет самый лучший чемпионат мира

Хоккейная тема сегодня актуальна не только по случаю грядущего рождественского турнира. До Олимпиады в канадском Ванкувере осталось всего ничего.

Полтора месяца и на зимние старты выйдут лучшие спортсмены планеты. Среди них, естественно, и белорусы. Корреспондент СТВ оценила работоспособность многофункционального комплекса «Минск-Арена» и белорусских хоккеистов-юниоров. Тех, которые на грядущей олимпиаде еще в глубоком резерве, а на чемпионате мира 2014 года, который пройдет в Беларуси, должны создать золотой костяк национальной сборной.



Билет в историю получили 15 тысяч зрителей. В числе первых в «Минск-Арене» побывали не только болельщики, но и десятки спортсменов, технический персонал и строители-специалисты. 26 декабря одна из лучших спортивных площадок Европы сдала экзамен на прочность. К собственному Дню рождения, а он намечен на 30 января, «Минск-Арена» готова. В перспективе – детское Евровидение и чемпионат мира по хоккею.

Павел Галкин, директор многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена»:

– Много еще вопросов, которые для нас остаются загадками и мы хотели бы для себя уяснить, все ли мы правильно делаем, все ли у нас хорошо? Как работает визуально-адресное ориентирование, как работает микроклимат, свет, звук. А это инженерные вопросы, которые требуют отладки.

Спорткомплекс по праву можно считать уникальным. Хотя бы потому, что здесь можно проводить соревнования по 28 видам спорта. Специальные сиденья-блитчеры, которые занимают первые 8 рядов, легко можно убрать, а оставшееся место превратить в танцпол.

К слову, убедились в прочности арены не только 15 тысяч зрителей, но и хоккеисты. Чтобы во время «эксперимента» гостям скучать не пришлось, две дружины – «Минск» и «Юность» – устроили настоящую баталию. Уже 30 января на лед арены выйдут звезды Континентальной хоккейной лиги. Но все же главным событием хоккейной жизни Беларуси станет чемпионат мира 2014!

Михаил Захаров, главный тренер олимпийской сборной Беларуси по хоккею:

– Вы сами увидите, что это такое. Это праздник будет, огромнейший! Это будет самый лучший чемпионат мира! Тем более та арена, которая сегодня запущена – лучшая арена в СНГ. Будет безвизовый режим, все приедут сюда. Болельщиков будет очень много.

Чемпионат, как того и требуют международные правила, пройдет на двух площадках. Если «Минск-Арена» приступит к полноценному функционированию уже меньше чем через месяц, ее напарница «Чижовка-Арена» вырастет на этом месте в ближайшие годы. Хоккейных полей здесь будет два: одно вместимостью в 7200 зрителей, другое, тренировочное, на 500 человек.

«Чижовка-Арена» тоже будет многофункциональной. На большой площадке будут проводить соревнования не только по хоккею, но и по фигурному катании и шорт-треку. А при необходимости арена легко трансформируется в площадку для игровых видов спорта.



Если за инфраструктуру белорусские болельщики и спортсмены могут не переживать, то вопрос «кто сыграет на чемпионате мира через четыре года?» остается открытым. Ответ на него кроется опять же в инфраструктуре!

С 1996 года в нашей стране началось «массовое» строительство катков. Суть и необходимость такого «бума» многие поначалу не понимали. Но когда на аренах появились школы вложения в эту инфраструктуру стали приносить плоды. Между игроками появилась конкуренция. Ведь теперь у тренеров есть из кого выбирать. Тем ребятам, которые пришли в хоккейные секции, например, в 2000 году, сейчас по 16-17 лет. В 2014 они и составят костяк национальной сборной.

Владимир Сафонов, главный тренер юношеской сборной Беларуси, председатель тренерского совета Федерации хоккея Беларуси:

– Когда состав сборной можешь выбрать не из 20, а из 100 человек, это очень хорошо. То есть, это и конкуренция, и представление, действительно, всей Беларуси.

У Владимира Сафонова немалый опыт работы с молодежью. В 80-е годы прошлого века именно он стоял у истоков хоккейной школы «Юность», воспитал немало нынешних звезд. А в 1992 стал первым в истории белорусского хоккея главным тренером национальной сборной. Свой «глаз-алмаз» еще несколько лет назад он применял в Ярославском «Локомотиве». Это топовый клуб России. Там Сафонов отвечал как раз за селекцию, проще говоря, подбор игроков. Теперь метр вернулся на родину.

Владимир Сафонов:

– И катание, и пас есть, и владение клюшкой. Все, в принципе, для этого возраста. Они уже сейчас на хорошем уровне.

Любая ледовая арена Беларуси оживает уже в 6 утра и до позднего вечера на ней кипит жизнь. Ведь, путь от 6-летнего мальчика с клюшкой и шайбой до хоккеиста экстралиги отнюдь не усеян розами. Многочасовые изнурительные тренировки, упорное владение техникой и тактикой игры – под силу только самым целеустремленным и трудолюбивым.



Сергей Степанов как раз из числа тех немногих, в ком тренеры видят завидные перспективы. Сейчас ему 16. В хоккей Сергей пришел по стопам старшего брата, но выбрал самое сложное амплуа – вратаря. Ведь его кумиром с детства был наш известный голкипер Леонид Фатиков. Поколению Фатикова медали чемпионата мира так и не покорились. А Сергей живет мечтами о мировом золоте. Так почему бы им не стать реальностью в 2014ом?!

Сергей Степанов, вратарь команды СДЮШОР «Юность-93»:

– Поддержка своих трибун – это очень важно, когда играешь в хоккей. В то же время, на тебя возлагается большая ответственность.

Шестичасовые ежедневные тренировки сегодня для Сергея куда важнее других развлечений. Осуществить мечту – сыграть на чемпионате в 2014 – можно только кропотливым трудом. Помимо занятий в столичной «Юности» Сергей Степанов тренируется с фарм-клубом, регулярно проходит сбор под руководством тренера по работе с вратарями – Виталия Ерфилова, который воспитал легендарных Третьяка и Мышкина. Ради занятия любимым делом юный голкипер из школы перешел в училище олимпийского резерва. Говорит, там учиться легче.

Сергей Степанов:

– Я специально перешел в училище, там учителя очень помогают, всегда пойдут на встречу. Я могу прийти во внеклассное время – они помогут, объяснят и поставят хорошую оценку.



Стас Лопачук и Артур Абметка. Имена этих хоккеистов уже на слуху. Воспитанники «Юниора» в свои 17 лет не раз становились чемпионами Беларуси. Теперь на них рассчитывает главный тренер юношеской сборной на предстоящем в апреле чемпионате мира, где белорусам придется отстоять место в элитном дивизионе.

Роман Стронгин, спортивный журналист СТВ:

– О Лапачуке и Абметке специалисты говорят, что это не просто хорошие игроки – это хорошая связка, которая у нас появилась. И есть все надежды полагать, что на юношеском чемпионате мира, который будет в Минске и Бобруйске, именно эта связка будет символизировать собой юношескую сборную Беларуси.

Владимир Заблоцкий, старший тренер команды «Юниор»:

– Два друга, которые с детства вместе. Поэтому у них и связка, они работают. Мне кажется, завяжи им глаза, они все равно друг друга найдут. Из таких парней сложи всю команду – тренер будет отдыхать!

Два нападающих, два ровесника и два друга, Стас и Артур даже в хоккей пришли одновременно. На льду и в жизни всегда держатся вместе, дружат с 13 лет. Даже мечта у них одна на двоих – через четыре года сыграть на чемпионате.

Стас Лопачук:

– Если я буду там играть – это большой шаг вперед будет для меня. Это опыт, естественно, и положительные эмоции. Я конечно хочу там сыграть!

Артур Абметка:

– Мечтаю выиграть кубок Стенли, Олимпийские игры и чемпионат мира!



Белорусский хоккей успешно пережил непогоду 90-х, когда в национальном первенстве играли лишь четыре клуба. Теперь в нашей экстралиге 12 команд, а «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге. На подходе команды из Барановичей, Лиды и Орши. Таким образом, кадровая монополия на игроков национальной сборной не только у «Юности». Все громче заявляют о себе игроки из городов и городков ранее не отличавшихся большой хоккейной славой.

Валерий Польшаков, инструктор-методист СДЮШОР «Юность»:

– Если у нас в 1997 году было 4 катка на всю страну, то сейчас уже 20. Поэтому если с детьми будут работать, то думаю, что у нас нормальные перспективы все время играть в группе «А» в высшем дивизионе.

Владимир Сафонов:

– Ближайший резерв, самый молодой, находится у меня – юношеская сборная Беларуси. Есть ребята, которые могут вырасти в достойных и интересных хоккеистов, которые будут и в национальной нашей команде, и в командах КХЛ и НХЛ.

Представить себя достойно на чемпионате мира у Беларуси есть все шансы. Тем более учитывая последние достижения наших спортсменов. Конечно, матч со шведами на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити пока стоит особняком. Тогда, в 2002, после сенсационной шайбы Владимира Копатя в ворота Томи Сало, о нас заговорил весь мир. Но белорусские хоккеисты не остановились на достигнутом.

Пример тому выигранный на неделе Кубок Шпенглера. Это самый престижный в мире клубный турнир, старше которого лишь заокеанский кубок Стенли. С 1923 года белорусов впервые пригласили в Давос. Минским динамовцам пришлось пожертвовать новогодними праздниками, но как оказалось, не зря. В стране шоколада наши катались как сыр в масле, разгромив и чехов, и немцев, и канадцев и самих хозяев, швейцарцев.

Александр Андриевский, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

– Белорусский клуб впервые участвовал в турнире. Играли даже больше не за клуб, а за страну, Беларусь. И у нас получилось выиграть. Поэтому вдвойне приятно, что наша страна показала, какое у нас идет развитие хоккея.

Одним кубком Шпенглера зимнюю программу белорусские хоккеисты еще не выполнили. В январе минскую «Юность» ждет французский «Гринобль», где столичные хоккеисты второй раз в истории попытаются завоевать континентальный кубок. Ну а февраль – олимпийский месяц. Кто знает, может в Ванкувере у нашей команды получится ремейк триумфа Солт-Лейк-Сити?!

Роман Стронгин:

– В последние время, у нас удачные выступления на чемпионатах мира, начиная с венского. Мы постоянно попадаем в восьмерку. Это значимое достижение, это показатель стабильности.

В хоккей играют настоящие мужчины, Трус не играет в хоккей! В этом мы убедились сполна. А на чемпионате мира мы еще покажем!