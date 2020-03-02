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Международный турнир по гандболу на призы С.Мироновича проходит в Минске

02 марта 2020 16:01
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Новости Беларуси. Второй год кряду Минск принимает международный турнир по гандболу на призы заслуженного тренера Советского Союза и Беларуси Спартака Мироновича. В соревнованиях принимают участия ребята 2004-2005 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международный турнир по гандболу на призы С.Мироновича проходит в Минске-1

Восемь команд из Беларуси, Латвии, России и Украины ведут борьбу за главный трофей турнира – именной кубок. Эти ребята пока не имеют возможности выступать на чемпионатах мира и Европы, а потому каждый международный старт для них очень ценный, ведь это огромная соревновательная практика, где они учатся и побеждать, и проигрывать.

Международный турнир по гандболу на призы С.Мироновича проходит в Минске-4

Елена Горавская, директор ДЮСШ по гандболу им. С. П. Мироновича:
На каждом этапе тренер ставит, решает свои задачи, определяет, чему-то учит – навыки, комбинации разыгрывает. Поэтому любые соревнования – для того, чтобы понять, чему научили, где исправить ошибки, как исправить ошибки. Ну и, естественно, набраться опыта.

Международный турнир по гандболу на призы С.Мироновича проходит в Минске-7

Турнир проходит на площадке спортивного комплекса «Уручье». В течение четырех дней юные гандболисты сыграют по круговой системе. Беларусь представляют три команды: сборная Минска, РГУОР и сборная областей.

# Гандбол # Елена Горавская # Фотофакт

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