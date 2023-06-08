Матч шёл 3 часа, но не вышло. Соболенко не пробилась в финал открытого чемпионата Франции по теннису

Арина Соболенко не смогла пробиться в финал открытого чемпионата Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чешка Каролина Мухова в напряженном противостоянии с белоруской завоевала путевку в главный финал турнира Большого шлема.

Первый сет проходил в равной борьбе и завершился тай-брейком – здесь верх взяла Мухова. С точностью до наоборот сложился тай-брейк во второй партии – и тут Соболенко взяла реванш. В третьем, решающем сете Мухова стала грешить невынужденными ошибками, но сдаваться не собиралась. Арина вела со счетом 5:2, имела матчбол, но соперница отыгралась, взяла 5 геймов подряд и победила – 7:6, 6:7, 7:5. Матч продолжался более трех часов.

В финале Каролина Мухова встретится с победительницей пары Ига Швентек/Беатрис Хадад Майя.