Лукашенко прокомментировал дисквалификацию Ивана Тихона на Олимпиаде-2012 и оценил выступление белорусских спортсменов

Новости Беларуси. 9 августа Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Островецкий район Гродненской области. Помимо темы строительства АЭС президент поговорил также и об Олимпиаде в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Вы видите, что я хочу, чтобы наши люди были спортивными и здоровыми. А это спорт. Можно лекарствами себя на какое-то время поддержать, но чтобы туда не ходить и не тратить деньги, нужно заниматься спортом. Это тоже одно из наших направлений.

Так вот, к спорту. Все меняется на глазах. И условия, правила борьбы в спорте меняются под судью, под чиновника, чтобы вмешаться, и на этом заработав деньги, кого-то загубить, кого-то выкинуть.

Спорт коррумпирован. Я смотрю на этих МОКовских начальников. Они приехали туда как будто только для того, чтобы королеве медаль вручить. Их же нигде не видно и не слышно. Почему они не вмешиваются? Ходят, пальцы растопырив, деньги на этом зарабатывают, уничтожая спортсменов и унижая государства, которые туда приезжают. Вот в чем проблема.

Посмотрите на Тихона. Почему до Олимпиады не сказали: «Тихон не допускается». Мы бы туда привезли хотя бы другого человека. ладно, неподготовленного. Но привезли бы замену. Нет, перед стартом Тихона не допустили. Почему? Всемирную федерацию эту то ли возглавляет, то ли главным там функционером является гражданин Венгрии. А в отсутствии Тихона кто завоевал олимпийскую медаль? Венгерский молотобоец. Значит ему расчистили дорогу к этой медали, убрав Тихона. Когда-то у Тихона 8 лет назад было что-то. Так его перепроверили десятки раз перед этим. Абсолютно чистый и настоящий белорусский парень. Взял и выбросили. А почем выбросили? Потому что ответственности не чувствуют.

Вот что такое сегодня спорт. Это не политика. Это просто грязь и коррупция. И по всем направлениям, где только это возможно.

Поделился глава государства и своим мнением о выступлении белорусских спортсменов на олимпиаде.

Александр Лукашенко:

Большие молодцы те, кто молодцы. Есть у нас и не молодцы. На женщинах нечего выезжать. Два мужика сегодня серебряную медаль завоевали. А все на женщинах выезжали. Но тоже будут очень серьезные разборки, как с военными.