Лукашенко: Беларусь проведет чемпионат мира по велотреку в 2013 году на самом высоком уровне

Об этом глава нашего государства Александр Лукашенко заявил, встречаясь с президентом Международного союза велосипедистов Пэтом Маккуэйдом.

У Беларуси уже есть определенный опыт проведения соревнований высокого уровня. Так, в частности, хорошие отзывы получил прошедший в нашей стране чемпионат Европы по велосипедному спорту среди юниоров.

На достаточно высоком уровне находится и в целом развитие отечественного велоспорта. По итогам прошлого чемпионата мира белорусы заняли общекомандное третье место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хочу от всей души поблагодарить Вас за поддержку велосипедного спорта в Беларуси, потому что в будущем году проведение чемпионата мира по велоспорту на треке в Беларуси даст очень сильный импульс к развитию этого вида спорта.

Мы целенаправленно шли на развитие велосипедного спорта в Беларуси, потому что у нас уже несколько десятилетий существуют хорошие велосипедные школы. И в прошлом белорусы были и чемпионами мира, и олимпийскими чемпионами, и на шоссе, и в командных гонках, и в групповых, и на велотреке. Поэтому, в связи с этим, было принято решение о строительстве велотрека, велодрома в Беларуси. По характеристике, оценке самих спортсменов, это один из лучших велотреков в мире.

Хочу Вас заверить, что мы сделаем все для того, чтобы еще более усовершенствовать наш велотрек, сделать его внешне идеальным, чтобы это был настоящий дворец, входя в который спортсмены, тренеры, специалисты чувствовали себя как дома. Мы этим самым создадим хорошее настроение у спортсменов. В этом Вы можете быть уверенны.

Мы сделаем все для того, чтобы гости, которые приедут, спортсмены и специалисты, тренеры чувствовали себя здесь очень хорошо, комфортно.

А, вообще, спасибо Вам большое за поддержку Беларуси. Мы это очень ценим и не забудем это.