Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ принес белорусам золото

Новости Беларуси. 5 золотых и одну серебряную медаль добыли белорусы на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в польской Познани. Все они были завоеваны 20 мая, когда разыгрывались медали на дистанции 200, 500 и 5000 метров.

В составе экипажей победы одержали Дмитрий Рябченко, Александр Волчецкий, Ольга Худенко, Марина Полторан, Андрей и Александр Богдановичи.

Вдобавок, финальный заезд каноэ-одиночек на «пятисотке» выиграл Денис Гаража. А гонку байдарок-одиночек на 5000 метров – Олег Юреня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».