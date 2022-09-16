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Белорусские гребцы завоевали 3 золота в третий день Кубка губернатора Приморского края

16 сентября 2022 13:31
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В России продолжается международный турнир по гребле на байдарках и каноэ «Кубок губернатора Приморского края», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третий соревновательный день принес белорусам четыре медали.

Белорусские гребцы завоевали 3 золота в третий день Кубка губернатора Приморского края-1

На дистанции 5 000 метров среди байдарочниц золото завоевала Марина Литвинчук. В этом же виде программы третьей к финишу пришла еще одна белоруска Инна Савчук. В мужской байдарке-одиночке лучшим стал наш Павел Медведев, в каноэ-одиночке – Иван Потапенко.

После трех дней турнира в копилке белорусской команды 22 награды.

# Гребля # Марина Литвинчук # Инна Савчук # Иван Потапенко # Фотофакт

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