Белорусские гребцы завоевали 3 золота в третий день Кубка губернатора Приморского края

В России продолжается международный турнир по гребле на байдарках и каноэ «Кубок губернатора Приморского края», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третий соревновательный день принес белорусам четыре медали.

На дистанции 5 000 метров среди байдарочниц золото завоевала Марина Литвинчук. В этом же виде программы третьей к финишу пришла еще одна белоруска Инна Савчук. В мужской байдарке-одиночке лучшим стал наш Павел Медведев, в каноэ-одиночке – Иван Потапенко.