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Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на 6 чемпионатах Европы

19 июня 2024 12:08
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Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на шести чемпионатах Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на 6 чемпионатах Европы-1

Достижение было зафиксировано накануне. Португальцы в первом туре одержали волевую викторию над чехами. Именно номинальный аутсайдер открыл счет. И долгое время лидировал. Однако фаворит в концовке выглядел лучше и сумел забить два гола. Таким образом, «пиринейцы» в трудовом стиле забрали три очка. Успех сопутствовал и туркам. Они нанесли поражение дебютантам Евро – грузинам – 3:1.

# Футбол # Криштиану Роналду

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