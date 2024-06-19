Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на 6 чемпионатах Европы

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на шести чемпионатах Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Достижение было зафиксировано накануне. Португальцы в первом туре одержали волевую викторию над чехами. Именно номинальный аутсайдер открыл счет. И долгое время лидировал. Однако фаворит в концовке выглядел лучше и сумел забить два гола. Таким образом, «пиринейцы» в трудовом стиле забрали три очка. Успех сопутствовал и туркам. Они нанесли поражение дебютантам Евро – грузинам – 3:1.