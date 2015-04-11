Команда Президента победила дружину Минской области в первом финальном матче Республиканских любительских соревнований по хоккею

Новости Беларуси. Команда Главы государства победила дружину Минской области в первом финальном матче Республиканских любительских соревнований по хоккею. Турнир проводится на призы Президентского спортивного клуба. Схватка прошла на площадке ледового дворца в Молодечно.

На четырнадцатой минуте Максим Шиманский пробил оборону соперников из области. Затем нападающего поддержали и товарищи по команде, продолжив серию заброшенных шайб. Лишь спустя час игры реализовать бросок смогли и соперники команды Президента.

Завершился матч со счетом 6:1.

Евгений Кукушкин, игрок хоккейной команды Минской области:

Если честно, тяжело, видно, что команда Президента, сказать по хоккейным терминам, нас душит. У них намного больше моментов. Мы тоже сопротивляемся, создаем моменты, которые должны реализовать.

Максим Шиманский, игрок хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

На поле нет друзей, нет начальников, нет подчиненных, есть желание победить и ничего кроме этого. Финальная серия, так что ближайшие игры легкими назвать будет трудно. Все нацелены на победу, никто никому не уступает.

В Ледовом дворце спорта 11 апреля также определились и бронзовые призеры любительских соревнований. Хозяева площадки хоккеисты Гродненщины выиграли со счетом 7:3 у своих географических соседей из Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.