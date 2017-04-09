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Команда Президента Беларуси выиграла в турнире по хоккею среди любительских команд со счетом 9:4

09 апреля 2017 13:38
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Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси стала восьмикратным победителем турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд.

В финальной серии игр президентская дружина обыграла команду Минской области со счетом 9:4.

На последней минуте шайбу в ворота соперника забросил Павел Белый с подачи Александра Лукашенко.

Юбилейные соревнования по хоккею с шайбой уже традиционно собрали огромной число зрителей. На льду два дня сражались лидеры турнирной таблицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Президента Беларуси выиграла в турнире по хоккею среди любительских команд со счетом 9:4-1

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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