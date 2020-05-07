Как Герасименя относится к тому, что её называют «Золотой рыбкой»?

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
«Друг пригласил в бассейн и я собралась буквально за пять минут – какой-то купальник на завязочке, тапочки». Как Герасименя попала в плавание
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Когда Вы успешно выступали на международных соревнованиях, пресса выходила с заголовками, где Вас называли «Золотая рыбка». Как вы относитесь к такому термину журналистов?
Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
На самом деле, спокойно, наверное, привыкла, потому что очень давно обозвали, можно так сказать. Когда было? Наверное, после юношеского чемпионата Европы, который проходил на Мальте, где я завоевала три «золота». Видно, сделали аналогию, что «золото», три медали, три желания, плюс ещё плаваю, рыбка, ну, и как бы, обозвали золотой рыбкой, которая исполняет три желания. Как отношусь? Ну, хорошо, рыбка и рыбка, плаваю, да. Если для кого-то я могла воплотить чьи-то желания, это здорово. Это классно, если их желания совпали с моими.