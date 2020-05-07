Как Герасименя относится к тому, что её называют «Золотой рыбкой»?

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

«Друг пригласил в бассейн и я собралась буквально за пять минут – какой-то купальник на завязочке, тапочки». Как Герасименя попала в плавание

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Когда Вы успешно выступали на международных соревнованиях, пресса выходила с заголовками, где Вас называли «Золотая рыбка». Как вы относитесь к такому термину журналистов?