«Друг пригласил в бассейн и я собралась буквально за пять минут – какой-то купальник на завязочке, тапочки». Как Герасименя попала в плавание

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В 4-ом классе по делу случая, по воле случая вы оказались в бассейне, и с тех пор ваша спортивная жизнь сложилась именно в этом направлении, хотя родители видели вас в лёгкой атлетике.
Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
Да, всё верно. Случайности не случайны. Друг позвонил, пригласил меня в бассейн, и я собралась буквально за пять минут – всё, что было: какой-то купальник на завязочке, тапочки и вперёд.
Вадим Щеглов:
Наверное, хороший друг, раз такая мотивация была.
Александра Герасименя:
Я просто легка на подъём.
Вадим Щеглов:
Хорошо. А не было какой-то ревности такой, что зачем ты выбрала бассейн, может быть, давай лёгкую атлетику, или даже там – переболеет через полгода. Бывает же часто в спорте: один, второй, третий, пока человек себя найдёт?
Александра Герасименя:
Конечно. Но родители здраво рассудили: «Пусть попробует, если вдруг не получится, тогда будем пробовать дальше». Тем более для лёгкой атлетики я была ещё, как говорится, на начальном этапе, могла вполне пойти заниматься с нуля. Поэтому я пошла, начало получаться и вопросы сразу отпали.
Вадим Щеглов:
После того, как начало получаться и Вы понимаете, что Вы строите профессиональную карьеру в спорте, ведь у тех, кто с детства занимается, они лишаются нормального детства. Это Ваш случай или, всё-таки, я ошибаюсь?
Герасименя: «Я не была отличницей, но когда у меня в первый раз вышла за четверть тройка, очень переживала»
Александра Герасименя:
Я скажу так, что любой спортсмен, который начинает с самого юношества, конечно, он чего-то лишается.
Да, у нас не было возможности походить в кино, погулять ночами по городу, какие-то совершить глупости, нужные глупости, но я не могу сказать, что у меня было тяжёлое, невесёлое детство, нет, у меня было много другого интересного: путешествия, знакомства, адреналин, тот кайф, который получаешь от тренировок и от соревнований. И мне кажется, это ничего не заменит.