«Друг пригласил в бассейн и я собралась буквально за пять минут – какой-то купальник на завязочке, тапочки». Как Герасименя попала в плавание

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание): Да, всё верно. Случайности не случайны. Друг позвонил, пригласил меня в бассейн, и я собралась буквально за пять минут – всё, что было: какой-то купальник на завязочке, тапочки и вперёд.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: В 4-ом классе по делу случая, по воле случая вы оказались в бассейне, и с тех пор ваша спортивная жизнь сложилась именно в этом направлении, хотя родители видели вас в лёгкой атлетике.

Александра Герасименя:

Я просто легка на подъём.

Вадим Щеглов:

Хорошо. А не было какой-то ревности такой, что зачем ты выбрала бассейн, может быть, давай лёгкую атлетику, или даже там – переболеет через полгода. Бывает же часто в спорте: один, второй, третий, пока человек себя найдёт?

Александра Герасименя:

Конечно. Но родители здраво рассудили: «Пусть попробует, если вдруг не получится, тогда будем пробовать дальше». Тем более для лёгкой атлетики я была ещё, как говорится, на начальном этапе, могла вполне пойти заниматься с нуля. Поэтому я пошла, начало получаться и вопросы сразу отпали.

Вадим Щеглов:

После того, как начало получаться и Вы понимаете, что Вы строите профессиональную карьеру в спорте, ведь у тех, кто с детства занимается, они лишаются нормального детства. Это Ваш случай или, всё-таки, я ошибаюсь?

Герасименя: «Я не была отличницей, но когда у меня в первый раз вышла за четверть тройка, очень переживала»

Александра Герасименя:

Я скажу так, что любой спортсмен, который начинает с самого юношества, конечно, он чего-то лишается.